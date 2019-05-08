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В оксамиті і з відвертим декольте: Ірина Шейк в розкішному образі Burberry

Lite » Мода 08.05.2019 - 12:26
В оксамиті і з відвертим декольте: Ірина Шейк в розкішному образі Burberry
Ірина Шейк (фото: instagram.com/rowanpapier)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

33-річна модель блищить на червоній доріжці Met Gala

Ірина Шейк, як і багато інших знаменитостей, поставилася до щорічного Балу Інституту костюма (Met Gala 2019) з усією серйозністю. Дівчина для червоної килимової доріжки вибрала цілком передбачувано вбрання від свого давнього друга Рікардо Тіші – креативного директора Burberry, а за зачіску і макіяж відповідали визнані майстри б'юті-індустрії: Гаррі Джош і Тетяна Макарова. Примірки, підготовку до події, веселі кадри з бекстейджа, а також масу фото з самого балу вона опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

Остаточний образ вийшов більш ніж вдалим. Довга сукня силуету "русалка" з темно-синього оксамиту відрізнялося кількома незвичайними деталями: пишні рукави, які закінчуються рукавичками, глибокий виріз, що відкриває розкішні груди Ірини, і декор великими каменями.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк в сукні Burberry для Met Gala 2019 (фото: instagram.com/rowanpapier)

Волосся було покладене в гладку зачіску, макіяж зроблений в природних тонах. Нічого зайвого: усе вишукано і лаконічно. Але, можливо, для Met Gala з його химерністю і надто просто. Тому Шейк практично не з'являлася у численних підборках, які робили всі світові фешн-видання та ЗМІ.

В оксамиті і з відвертим декольте: Ірина Шейк в розкішному образі Burberry
В оксамиті і з відвертим декольте: Ірина Шейк в розкішному образі Burberry

Зачіска і макіяж Ирины Шейк для Met Gala 2019 (фото: instagram.com/rowanpapier)

Але зате шанувальники моделі з усією щирістю відзначили красу Ірини, засипавши її коментарями і лайками.

  • "Досконала сукня",
  • "Просто вау!",
  • "Мені подобається, як Ірина ніколи не перебільшує зі своїми зачісками та макіяжем. Завжди така проста, стильна і приголомшлива. Знімаю капелюха",
  • "Класична краса",
  • "Слава богу, не всі одягнені, як Леді Гага",
  • "Така елегантна",
  • "Краща на Met",
  • "Судячи з фото тим, що я бачила за ранок, наша Ірина – краше і стильніше всіх",
  • "Іра, на тобі кожен образ виглядає космічно! Ті, хто вибирає тебе, багаторазово підтверджують свій бездоганний смак",
  • "Захват! І колір, і силует! Ірина-вогонь!"...

Втім, знайшлися і ті, хто зазначив, що Ірина не потрапила зі своїм образом в точку "Це не "Кемп"! Всі інші доклали більше зусиль", "Це не "Кемп", "Плаття не дуже ваше"...

Сама красуня, втім, явно залишилася задоволена собою. Бо досі показує деталі луку і свої фото в різних ракурсах в сторіз, відзначаючи Рікардо Тіші та інших творців свого образу.

Нагадаємо, раніше ми підбирали топ-7 найбільш розкішних образів на Met Gala 2019: Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Ліпа та інші.

Також дивіться, хто дійсно здивував публіку - найбезглуздіші і епатажні вбрання Met Gala 2019.

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Новини України модельІрина Шейк
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