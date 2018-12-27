Латексні діви: вибираємо найчуттєвіше вбрання українських зірок

Колаж: LITE

Вибрати найефектніший образ буде складно

Появою українських зірок в латексних нарядах, здавалося б, вже не здивуєш. І все ж діви продовжують приємно шокувати своїх шанувальників екстремально облягаючими нарядами, негласно змагаючись між собою у сміливості і витонченості фігур.

Оля Полякова, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Ані Лорак або Анна Сєдокова — LITE пропонує вибрати "королеву латексу", віддавши свій голос за найбільш ефектне, на вашу думку, латексне вбрання.

Вибираємо "королеву латексу"

#1 Оля Полякова в образі "латексної русалки"

Полякова неодноразово з'являлася на світських заходах і концертах в облягаючих сукнях. Один з останніх ефектних виходів — день народження журналу Viva! Тоді Полякова затьмарила всіх, з'явившись в зеленій сукні з баскою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#2 "Королева латексу" Тіна Кароль

Тіна Кароль одна з перших українських зірок ввела моду на ефектні латексні вбрання. Вибрати з десятків суконь Кароль кращу було складно. Пропонуємо її образ в червоному платті, в якому співачка з'явилася на одному з ефірів 8 сезону "Голосу Країни" (фото: прес-служба "1+1")

#3 Зухвала Надя Дорофєєва в латексній спідниці

В латексної спідниці з екстремальним розрізом і спортивному кроп-топі Дорофєєва з'явилася під час fachion-зйомки журналу Cosmopolitan. У фотосесії також брав участь соліст "Время и Стекло" Позитив. Тоді шанувальники Дорофєєвої назвали цей образ одним з найбільш "гарячих" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

#4 "Барбі" Леся Нікітюк

"Латексна манія" не обійшла стороною і Лесю Никитюк. Під час 6 випуску Танців з зірками 2018 ведуча з'явилася на паркеті в ефектному рожевому трико з латексу, костюм був декорований воланами і бантиками. Тоді Никитюк дістався образ "Барбі" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

#5 Ані Лорак у сукні-пальто оригінального крою

В незвичайному латексному платті-пальто бежевого кольору Ані Лорак з'явилася на зйомках нового кліпу "Сон". Хоча слід також зазначити, що до цього Лорак досить часто з'являлася на публіці у красивих нарядах з латексу (фото: instagram.com/anilorak)

#6 Анна Сєдокова в червоному латексному костюмі

Підкреслити свої пишні форми з допомогою латексу поспішила і Анна Сєдокова. Для ефектної появи виконавиця вибрала облягаючі штани і топ на блискавці насиченого червоного кольору (фото: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше LITE пропонував обрати найбільш екстремальний образ Ані Лорак. Більшість голосів віддано за "богемну Ані".

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