В купальнику і джинсах: Алессандра Амбросіо показала пікантний образ у дусі Емілі Ратаковскі

Алессандра Амбросіо в останні роки не так активно бере участь у показах, приділяючи більше часу своєму бізнесу. Але це не стосується найбільш знакових шоу та івентів, куди часто звуть екс-"ангела" Victoria's Secret. Днями в Нью-Йорку відбулася вечірка на честь 30-річчя бренду, що вже став вже культовим – DKNY. Тут зібралася маса зіркових гостей і віддані шанувальники Донни Каран, серед яких Кара Делевінь, Кендалл Дженнер, Жасмін Сандерс, Сінді Бруна, Вінні Харлоу і багато інших. У їх числі опинилася і Алессандра Амбросіо.

Алессандра Амбросіо на вечірці DKNY (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Для такого приводу модель підготувала незвичайний наряд – в дусі ще однією любительки оголятися Емілі Ратаковскі, яка нещодавно вийшла у світ в купальнику власного бренду. Алессандра прийшла на вечір також в купальнику – тільки в чорному, з великим написом на грудях DKNY. Зверху на нього дівчина одягла джинси вільного крою. Брюки з низькою посадкою в поєднанні з купальником з високими вирізами на стегнах зробили образ бунтарським і зухвалим, продемонструвавши ще раз досконале тіло зірки. Доповнили його туфлі на шпильці, тонкі браслети на зап'ясті і зачіска з високим хвостом і випущеними біля лиця пасмами.

Алессандра і Сара (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель була в піднесеному настрої і з задоволенням позувала на всіх фотозонах. Компанію їй склали колеги по подіуму: португальська топ-модель Сара Сампайо, англійська модель і актриса Сьюкі Уотерхаус і сама господиня вечора Донна Каран. Амбросіо опублікувала кілька знімків на своїй сторінці в Instagram, додавши короткиц підпис – DKNY з блискавками. Шанувальникам моделі, яких в її мікроблозі вже більше 10 мільйонів, припав до душі такий вихід. Вони не втомлюються писати захоплені коментарі: "ти прекрасна", "чудова", "неймовірно красива приголомшлива сексуальна супермодель"...

Алессандра з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

До речі, в Америку Алессандра прилетіла зі своєю дочкою – 11-річною Анею Луїзою, яка разом з мамою відвідує численні покази. Дівчинка обожнює такий стиль життя і, скоріш за все, має намір піти по стопах мами.