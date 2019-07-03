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Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total white

Lite » Мода 03.07.2019 - 20:29
Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total white
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна зірка знає всі тонкощі складання бездоганного лука

Алессандра Амбросіо, яка регулярно радує шанувальників гарячими кадрами в бікіні, цього разу представила серію кадрів, покликаних надихнути на створення бездоганного літнього гардеробу. 38-річна супермодель опублікувала серію фото в розкішному невагомому образі total white. Ансамбль з білосніжного купальника від її власного бренду GAL Floripa, декорованого черепашками, а також плісированої багатошарової спідниці війшлов невагомим і стильним. Завершують лук довгі сережки і пов'язка у волоссі – ще один тренд літа, якому слід Алессандра. Знаменита бразильська красуня весело кружляє, демонструючи своє бездоганне тіло, а заодно і розкішні переливи тканини на спідниці.

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteПляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteПляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteПляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteАлессандра блищить на сторінках Harper's Bazaar Туреччина (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Жаркі кадри були зроблені для турецького Harper's Bazaar – липневу обкладинку цього глянцевого журналу Алессандра представила зовсім недавно. На сторінках видання вона з'явилася також і в інших яскравих незвичайних нарядах. Наприклад, темно-синє плаття з квітковим принтом, яке продемонструвало тендітні плечі, пишні груди і стрункі ноги зірки. Доповнили його сонцезахисні окуляри в яскраво-помаранчевої оправі, а також босоніжки на стійкій платформі фиолетого відтінку.

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteНова глянцева обкладинка супермоделі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На обкладинці вона красується в схожій сукні, але його родзинка – значне декольте і довгі рукави з оборкою. Відмінно його доповнили босоніжки на масивній платформі і стійких підборах, а також висока зачіска. В руках супермодель тримає кішку – ця тварина, яка вже стала негласним символом Туреччини, додала обкладинці нотку витонченості і легкості.

Пляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteПляжний ангел: Алессандра Амбросіо заворожила невагомим річним чином total whiteДля моделі підібрали масу стильних нарядів (фото: instagram.com/alessandraambrosio; instagram.com/harpersbazaarturkiye)

Не обійшлося і без життєрадісного рожевого. На одному фото модель одягла комплект в лілових тонах, а в руках тримає яскраво-рожевий скейт. Картину доповнюють кислотно-зелені стрілки на повіках і волосся, укладене "пляжними" хвилями.

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