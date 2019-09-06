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Немов подруги: Алесандра Амбросіо показала рідкісне фото з 11-річною донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.09.2019 - 20:34
Немов подруги: Алесандра Амбросіо показала рідкісне фото з 11-річною донькою
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-річна модель полетіла на Тиждень моди

Алессандра Амбросіо – одна з найпопулярніших моделей у світі ось вже багато років. Незважаючи на те, що 38-річна красуня практично повністю переключилася на особисті проекти і бізнес, періодично вона все ж повертається на подіум. Що не дивно – екс-"ангела" Victoria's Secret з її розкішним тілом і нестримною енергією дизайнери не можуть відпустити просто так. Кілька годин тому Алессандра показала нове фото, під яким повідомила, що відправляється на Тиждень моди в Нью-Йорку.

Немов подруги: Алесандра Амбросіо показала рідкісне фото з 11-річною донькоюАлессакдра активно знімається (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра показала кадри з літака. Популярна модель одягла комфортний дорожній наряд – проста футболка і темні сонцезахисні окуляри. Ніякого макіяжу і укладки – по всьому, модель вирішила дати шкірі і волоссю відпочити від постійних навантажень. Разом з нею в подорож вирушила і Аня Луїза. Дівчинка часто їздить разом з мамою в її численні робочі "відрядження".

Немов подруги: Алесандра Амбросіо показала рідкісне фото з 11-річною донькою

Немов подруги: Алесандра Амбросіо показала рідкісне фото з 11-річною донькою

Амбросіо і її дочка (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нещодавно дівчинці виповнилося 11 років, і з дитини вона перетворюється в юну красуню. Гладка смаглява шкіра, розкішне волосся, виразні риси обличчя – свою красу дівчинка явно перейняла від знаменитої мами. В дорогу вона також одягла футболку, яку доповнила яскравими намистом і сережками. Останній штрих – тату-сердечка під очима. Дівчата вирішили насолодитися тривалим перельотом, випивши охолоджуючих напоїв. Алессандра не відмовила собі в келиху вина, а дівчинка віддала перевагу апельсиновому соку.

Немов подруги: Алесандра Амбросіо показала рідкісне фото з 11-річною донькоюАня Луїза вся в маму (фото: instagram.com/anjalouise.a.m)

"Настав час для #NYFW з моєю коханою дівчиною", – написала модель. Шанувальники відреагували миттєво, засипавши обох компліментами. Вони не можуть намилуватися дівчинкою, і впевнені, що маля так схоже на свою маму. Багато хто впевнений, що вона піде по стопах Алессандри. До речі, дівчинка також активно веде свою сторінку, щоправда, під наглядом мами. В її мікроблозі також з'явився подібний кадр.

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