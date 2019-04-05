Крила їй до лиця: новий "ангел" Victoria's Secret похвалилася спортивною фігурою

Новим "ангелом" відомої марки білизни стала британська модель і дизайнер Леомі Андерсон, яка також відома в модних колах як улюблена модель Ріанни (дівчина знімалася для Fenty Beauty і Savage). І перш ніж отримати заповітний титул від Victoria's Secret, 26-річна модель 4 роки брала участь у знаменитому шоу.

"Я все ще в шоці, – написала вона на своїй сторінці в Instagram, поділившись радісною новиною з прихильниками. – Це те, про що я навіть боялася мріяти, тому що я ніколи не думала, що це збудеться. Але я дуже рада оголосити, що я – самий новий АНГЕЛ Victoria's Secret! Я навіть не можу в це повірити... Спасибі Богу, моїй родині, Еду, Моніці, Джону, Софі, Мішель і всім іншим, хто зробив цю колись задуману мрію реальністю".

Відео: instagram.com/LeomieAnderson

Крім краси, дівчина славиться сильним характером і активною соціальною позицією. Саме завдяки цим якостям вона і зацікавила представників бренду. Як відомо, однією зовнішності для отримання заповітного титулу ангела Victoria's Secret мало.

Закріпити свій тріумф дівчина вирішила невеликим відео, де за пару хвилин встигла продемонструвати себе у всій красі. Вона позує в білому купальнику, показуючи кілька прийомів з боксу, розповідає про себе і заграє з публікою на подіумі всесвітньо відомого показу Victoria's Secret...

Чудова Леомі Андерсон (фото: instagram.com/LeomieAnderson)

"Вона нестримна сила, вона прекрасна, і тепер вона отримала крила", – свідчить підпис на ролику. "Мені просто подобається показувати, хто я, і проявляти свою індивідуальність", – додає дівчина.

Леомі Андерсон на показах Victoria's Secret (фото: instagram.com/LeomieAnderson)

Численні фанати, колеги по подіуму і інші знаменитості, серед яких Березня Хант, Джордан Данн, Ріта Ора, тут же засипали її привітаннями та коментарями. Не залишила без уваги Леомі і Алексіна Грем, яка пару тижнів також отримала титул ангела: "Дааа. Вітаю. Так щаслива. Ласкаво просимо в наші ряди! Я вже не можу дочекатися, щоб почати працювати з вами".

Леомі Андерсон (фото: instagram.com/LeomieAnderson)

Нагадаємо, раніше стало відомо про ще двох красунь - нових "ангелах Вікторії". Ними стали Алексіна Грем і Барбара Палвін. Дивіться та дізнавайтесь більше про нових посланницах бренду.