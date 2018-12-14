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"Натуральна краса": янгол Victoria's Secret показала акне

Lite » Зірки 14.12.2018 - 19:06
"Натуральна краса": янгол Victoria's Secret показала акне
Тейлор Хілл (фото: instagram.com/taylor_hill)

Красуня-модель відверто розповіла про проблеми зі шкірою

Ні для кого не секрет, що для обкладинок журналів фотографії зірок ретушують так, що мама рідна не впізнає. Однак "янголи" теж люди, і в них теж бувають мирські проблеми, як і у всіх нас.

&quot;Натуральна краса&quot;: янгол Victoria's Secret показала акне

На фото без макіяжу видно проблемну шкіру моделі (фото: instagram.com/taylor_hill)

Тейлор Хілл, яка з 2015 року є "янгелом" Victoria's Secret, теж знає, що таке акне. 22-річна модель опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує без косметики на обличчі.

&quot;Натуральна краса&quot;: янгол Victoria's Secret показала акне
На обкладинці модель виглядає зовсім інакше (фото: instagram.com/taylor_hill)

Деякі передплатники розкритикували знімок і почали обговорювати прищі дівчини. А інші, навпаки, похвалили її за чесність.

"Тепер ми не будемо скаржитися на нашу шкіру!", "А як на мене, так навіть краще", "Не все так добре, ах так?", – написали фолловери в коментарях.

Раніше ми писали про те, як "янгол" Victoria's Secret похвалилася розкішним тілом в бікіні.

А також про те, хто став найбільш високооплачуваною моделлю року.

Відео: РБК-Україна 

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