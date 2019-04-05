Крылья ей к лицу: новый "ангел" Victoria's Secret похвасталась спортивной фигурой

Новым "ангелом" известной марки белья стала британская модель и дизайнер Леоми Андерсон, которая также известна в модных кругах как любимая модель Рианны (девушка снималась для Fenty Beauty и Savage). И прежде чем получить заветный титул от Victoria's Secret, 26-летняя модель 4 года участвовала в знаменитом шоу.

"Ребята, я все еще в шоке, – написала она на своей странице в Instagram, поделившись радостной новостью с поклонниками. – Это то, о чем я даже боялась мечтать, потому что я никогда не думала, что это сбудется. Но я безумно рада объявить, что я – самый новый АНГЕЛ Victoria's Secret! Я даже не могу в это поверить... Спасибо Богу, моей семье, Эду, Монике, Джону, Софи, Мишель и всем остальным, кто сделал эту когда-то задуманную мечту реальностью".

Видео: instagram.com/LeomieAnderson

Помимо красоты, девушка славится сильным характером и активной социальной позицией. Именно благодаря этим качествам она и заинтересовала представителей бренда. Как известно, одной внешности для получения заветного титула ангела Victoria's Secret мало.

Закрепить свой триумф девушка решила небольшим видео, где за пару минут успела продемонстрировать себя во всей красе. Она позирует в белом купальнике, показывая пару приемов из бокса, рассказывает о себе и заигрывает с публикой на подиуме всемирно известного показа Victoria's Secret…

Восхитительная Леоми Андерсон (фото: instagram.com/LeomieAnderson)

"Она неистова, она великолепна, и теперь она получила крылья", – гласит подпись на ролике. "Мне просто нравится показывать, кто я, и проявлять свою индивидуальность", – добавляет девушка.

Леоми Андерсон на показах Victoria's Secret (фото: instagram.com/LeomieAnderson)

Многочисленные фанаты, коллеги по подиуму и другие знаменитости, среди которых Марта Хант, Джордан Данн, Рита Ора, тут же засыпали ее поздравлениями и комментариями. Не оставила без внимания Леоми и Алексина Грэм, которая пару недель также получила титул ангела: "Дааа. Поздравляю. Так счастлива. Добро пожаловать в наши ряды! Я уже не могу дождаться, чтобы начать работать с вами".

Леоми Андерсон (фото: instagram.com/LeomieAnderson)

Напомним, ранее стало известно о еще двух красотках - новых "ангелах Виктории". Ими стали Алексина Грэм и Барбара Палвин. Смотрите и узнавайте больше о новых посланницах бренда.