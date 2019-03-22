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Ангельська краса: "гарячі" фото нових офіційних посланниц Victoria's Secret

Lite » Мода 22.03.2019 - 13:39
Ангельська краса: "гарячі" фото нових офіційних посланниц Victoria's Secret
Алексіна Грем і Барбара Палвін
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

В полку Victoria's Secret прибуло відразу 2 "ангела"

Як відомо, щоб стати "ангелом" Victoria's Secret, мало взяти участь у грандіозному шоу і продемонструвати розкішні вбрання знаменитої марки. Офіційні посланиці бренду підписують строгий контракт, за умовами якого робота на Victoria's Secret стає пріоритетною. І хоч дівчатам і не забороняють приймати участь в інших проектах, вони повинні узгоджувати умови з представниками білизняного магната. Також вони зобов'язуються представляти Victoria's Secret на різних заходах, брати участь в телешоу і показах.

А ще всі моделі проходять суворий контроль на предмет "ангельських" якостей: красивою дівчина повинна бути не тільки зовні, але і внутрішньо. Тому доброта, чесність, позитивний погляд на світ, привітність і усмішливість відіграють ключову роль.

Алекса Грем і Барбара Палвін

Алексіна Грем і Барбара Палвін - нові "Ангели Вікторії"

Так, ангелом стати нелегко. Але воно того варто. Натомість дівчата стають членами якогось закритого впливового клубу і отримують масу привілеїв: підписують більш вигідні контракти з високими гонорарами і не проходять щорічний кастинг для участі в шоу. А ще це, безумовно, працює на славу і популярність у модною середовищі, що є запорукою участі у всіх найбільш вигідних світових проектах. Хто ж з моделей поповнив ряди "ангелів" в цьому році?

Барбара Палвін

Барбара Палвін

Барбара Палвін

Чудова Барбара Палвін

Першою стала угорська модель Барбара Палвін, яка почала свою співпрацю з брендом ще в 2012-му році. До речі, розкішна красуня суттєво відрізняється від решти колег пишними формами, що, тим не менш, не завадило їй знайти ангельські крила.

"Я вперше побачила шоу Victoria's Secret, коли мені було 13 років, – розповідає Барбара. – Тоді я пообіцяла собі, що буду однією з них... І зараз ідеальне для цього час, так як я задоволена своїм тілом як ніколи".

Барбара вже взяла участь у зйомці купальників для Victoria's Secret в новому статусі.

Алекса Грем

Алекса Грем

Алекса Грем

Чудова Алексіна Грем

Друга щасливиця з'явилася сьогодні, 22 березня. Нею стала 29-річна британська модель Алекса Грем. Рудоволоса красуня сама розповіла про це на своїй сторінці в Instagram, поділившись фото з крилами і написавши коротко: "мрії збуваються". Дівчина вперше пройшлася по подіуму Victoria's Secret в 2017-му році, а в її послужному списку значаться роботи з такими гігантами, L'Oreal, Balmain і Armani.

Нагадаємо, в рядах "ангелів" в різний час побували такі відомі моделі, як Жизель Бюндхен, Адріана Ліма, Бехаті Прінслу, Кендіс Свейнпол, Карлі Клосс, Роузі Хантінгтон-Уайтлі, Алессандра Амбросіо та багато інших.

Нагадаємо, раніше сестри Кендалл і Кайлі Дженнер поділилися "гарячими" кадрами нової лінії купальників.

Також Кайлі Дженнер зворушила мережу дуже милим фото з донькою.

Дідусевий ангел: Кім Кардашян поділилася зворушливим архівних знімком Кайлі Дженнер красується на обкладинці німецького Interview в латексному купальнику і капелюсі
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