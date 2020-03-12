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В костюмі на голе тіло: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми в спокусливою зйомці

Lite » Мода 12.03.2020 - 22:22
В костюмі на голе тіло: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми в спокусливою зйомці
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель знову підкорила мережу

Емілі Ратаковскі не перестає розбурхувати мережу своїми стильними виходами. Вчора, 11 березня, модель, актриса і бізнесвумен з'явилася на популярному шоу "Пізня ніч з Сетом Меєрсом" (Late Night with Seth Meyers). На зйомки програми вона прийшла в шовковій міні-сукні з нової весняно-літньої колекції українського дизайнера BEVZA. Тому в мережі не вщухали розмови не тільки про стрункі ноги і тонку талію 28-річної красуні, але і про її бездоганний смак.

В костюмі на голе тіло: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми в спокусливою зйомці

Емілі Ратаковскі в новій зйомці (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин потому дівчина показала новий стильний і спокусливий образ. Емілі позує в об'ємному костюмі, пошитому з цупкої тканини в подовжню смужку: широких штанях і піджаку-оверсайз. "Гарячу" нотку луку додає той факт, що жакет надітий на голе тіло. На завершення образу Ратаковскі зробили "мокру" укладку, а також макіяж в натуральних тонах. Дівчина присіла, показавши оголені груди і живіт. "Вау, прекрасна", "це любов", "абсолютно ідеальна", – пишуть захоплені послідовувачі.

До речі, обожнює Емілі речі в чоловічому стилі. У її гардеробі багато об'ємних сорочок, широких штанів та піджаків. В таких нарядах Ратаковскі виглядає тендітною і неймовірно звабливою.

В костюмі на голе тіло: Емілі Ратаковскі блиснула пишними грудьми в спокусливою зйомці

Образ від BEVZA (фото: instagram.com/emrata)

Цікаво, що нещодавно Емілі розповіла про секрети своєї стрункої фігури. І мова про серйозні обмеження і постійний контроль зовсім не йде. Так, модель не звикла ні в чому собі відмовляти і обожнює "заборонені" солодощі начебто випічки, круасанів, тістечок і калорійних тортиків. Головне правило від моделі – знати міру. А ще – їсти їх у першій половині дня. Сама Емілі обожнює їх на сніданок. Улюблений ранковий ритуал моделі – чашка міцної кави і солодкий десерт до неї. Складно сказати, чи є такий прийом їжі дуже корисним, але зате залишок дня вона спокійно обходиться без швидких вуглеводів.

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Новини України модельЭмили Ратаковски
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