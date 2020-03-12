В костюме на голое тело: Эмили Ратаковски блеснула пышной грудью в соблазнительной съемке

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Модель вновь покорила сеть

Эмили Ратаковски не перестает будоражить сеть своими стильными выходами. Вчера, 11 марта, модель, актриса и бизнесвумен появилась на популярном шоу "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом" (Late Night with Seth Meyers). На съемки программы она пришла в шелковом мини-платье из новой весенне-летней коллекции украинского дизайнера BEVZA. Поэтому в сети не умолкали разговоры не только о стройных ногах и тонкой талии 28-летней красавицы, но и о ее безупречном вкусе.

Эмили Ратаковски в новой съемке (фото: instagram.com/emrata)

Несколько часов спустя девушка показала новый стильный и соблазнительный образ. Эмили позирует в объемном костюме, сшитом из плотной ткани в продольную полоску: широких брюках и пиджаке-оверсайз. "Горячую" нотку луку придает тот факт, что жакет надет на голое тело. В завершение образа Ратаковски сделали "мокрую" укладку, а также макияж в натуральных тонах. Девушка присела, показав обнаженную грудь и живот. "Вау, прекрасна", "это любовь", "абсолютно идеальна", – пишут восторженные подписчики.

К слову, Эмили обожает вещи в мужском стиле. В ее гардеробе много объемных рубашек, широких брюк и пиджаков. В таких нарядах Ратаковски выглядит хрупкой и невероятно соблазнительной.

Образ от BEVZA (фото: instagram.com/emrata)

Интересно, что недавно Эмили рассказала о секретах своей стройной фигуры. И речи о серьезных ограничениях и постоянном контроле совершенно не идет. Так, модель не привыкла себе ни в чем отказывать и обожает "запретные" вкусности вроде выпечки, круассанов, пирожных и калорийных тортиков. Главное правило от модели – знать меру. А еще – есть их в первой половине дня. Сама Эмили предпочитает их на завтрак. Любимый утренний ритуал модели –чашка крепкого кофе и сладкий десерт к ней. Сложно сказать, является ли такой прием пищи самым полезным, но зато остаток дня она спокойно обходится без быстрых углеводов.