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Ідеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнера

Lite » Мода 11.03.2020 - 12:46
Ідеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнера
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Знаменитість приміряла вбрання від BEVZA

Емілі Ратаковскі стала героїнею популярного шоу "Пізня ніч з Сетом Меєрсом" (Late Night with Seth Meyers). На запис програми вона вирушила в спокусливому вбранні, що примітне не тільки тим, що відмінно підкреслило струнку фігуру дівчини. Шовкову сукню оригінального крою створив український бренд BEVZA для колекції весна-літо 2020. Так що зоряних шанувальників марки, що вже заслужила світову славу, додалося!

Ідеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнераІдеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнера

Емілі на шоу (фото: instagram.com/emrata)

Плаття, зшите з тонкого шовку коричневого відтінку відрізняв оригінальний виріз на талії. З його допомогою Емілі вкотре показала свій залізний прес. Також наряд акцентував увагу на струнких ногах і тонких руках 28-річної красуні. У доповнення до нього Ратаковскі взула босоніжки на високих стійких підборах. Макіяж їй зробили з чітко підведеними очима, блискучими губами і персиковими рум'янами. А волосся поклали в пляжні хвилі, нарочито "розпатлані". Виглядала модель і актриса, як завжди: спокусливо і жіночно.

Ідеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнераЕмілі в сукні від BEVZA (фото: прінтскрін instagram.com/emilyratajkowskisource.ita)

Цікаво, що подібний крій Емілі вибирала і для спільного недавнього виходу у світ зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом. Пара з'явилася на заході в незвичайних образах. Емілі одягла чорний комбінезон з топом і широкими брюками, який оголив її ідеальний живіт. Верхня частина кріпилася до нижньої за допомогою золотистого ланцюжка, що тільки додало пікантності образу. Чоловік знаменитої красуні вибрав сірий костюм, який доповнив чорною футболкою і кросівками. Незважаючи на дещо різні стилі, пара виглядала дуже гармонійно і ефектно.

Ідеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнераІдеальна з голови до ніг: Емілі Ратаковскі блищить в ефектному плаття від українського дизайнера

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Нагадаємо, ще одна знаменитість світового масштабу, порадувала виходом у вбранні від Світлани Бевзи – зірка "Ігри престолів" Софі Тернер. Дівчина вибрала білий комбінезон для знакової події – весілля зі своїм коханим Джо Джонасом, яке вони зіграли у Лас-Вегасі в травні минулого року.

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