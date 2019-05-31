Навпочіпки і в тапках: Надя Дорофєєва вразила зухвалим спортивним образом

Співачка з'явилася на фото в образі стильної "гопниці"
Надя Дорофєєва не втомлюється дивувати і вражати шанувальників незвичайними і дуже ефектними образами. Не встигли фани відійти від спокусливого фото співачки в панчохах, як вона продемонструвала новий аутфит - на цей раз в зухвалому спортивному стилі.
На знімку Надя відображена у чорному спортивному костюмі від Adidas, а також в тапочках з хутром. Волосся артистки заплетене в високу незвичайну косу, при цьому кілька пасом красиво розтріпалося біля обличчя. Відмінною особливістю фото є також поза виконавиці - вона сидить навпочіпки біля дверей якогось гаража.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Таким чином Дорофєєва привітала знаменитий бренд з днем народження.
"Happy birthday @adidasukraine !!!! 70 years #shareyourstripes", - написала артистка.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нові фото викликали бурхливі обговорення серед підписників Наді - багатьом подібний образ сподобався і вони назвали її "поганою дівчинкою".
Нагадаємо, раніше "неонова" Дорофєєва відірвалася на вечірці в ультракоротких шортах і боді з глибоким декольте.
Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти".