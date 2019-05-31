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Навпочіпки і в тапках: Надя Дорофєєва вразила зухвалим спортивним образом


Співачка з'явилася на фото в образі стильної "гопниці"

Надя Дорофєєва не втомлюється дивувати і вражати шанувальників незвичайними і дуже ефектними образами. Не встигли фани відійти від спокусливого фото співачки в панчохах, як вона продемонструвала новий аутфит - на цей раз в зухвалому спортивному стилі.

На знімку Надя відображена у чорному спортивному костюмі від Adidas, а також в тапочках з хутром. Волосся артистки заплетене в високу незвичайну косу, при цьому кілька пасом красиво розтріпалося біля обличчя. Відмінною особливістю фото є також поза виконавиці - вона сидить навпочіпки біля дверей якогось гаража.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Таким чином Дорофєєва привітала знаменитий бренд з днем народження.

"Happy birthday @adidasukraine !!!! 70 years #shareyourstripes", - написала артистка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нові фото викликали бурхливі обговорення серед підписників Наді - багатьом подібний образ сподобався і вони назвали її "поганою дівчинкою".

  • "Всі Бомбически на тобі. Шикарно!"
  • "Стильняжка"
  • "Hot bad girl"
  • "На районі все спокійно?))"
  • "Шикарний образ"
  • "Наша модниця"
  • "Улюблена гопота"
  • "Яка ж крута"
  • "Вау! Ось це цибулю! Надя, тобі йде будь-який одяг. Ти завжди виглядаєш чудово"
  • "Вау, яка зачіска!"
  • "Босячка"
  • "Пацанка базару немає"
  • "Навіть п'яти від землі не відірвали! Надя, ви прекрасні"
  • "П'яти не підняла, район не втратила"

Нагадаємо, раніше "неонова" Дорофєєва відірвалася на вечірці в ультракоротких шортах і боді з глибоким декольте.

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти".

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