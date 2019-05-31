Навпочіпки і в тапках: Надя Дорофєєва вразила зухвалим спортивним образом

Надя Дорофєєва не втомлюється дивувати і вражати шанувальників незвичайними і дуже ефектними образами. Не встигли фани відійти від спокусливого фото співачки в панчохах, як вона продемонструвала новий аутфит - на цей раз в зухвалому спортивному стилі.

На знімку Надя відображена у чорному спортивному костюмі від Adidas, а також в тапочках з хутром. Волосся артистки заплетене в високу незвичайну косу, при цьому кілька пасом красиво розтріпалося біля обличчя. Відмінною особливістю фото є також поза виконавиці - вона сидить навпочіпки біля дверей якогось гаража.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Таким чином Дорофєєва привітала знаменитий бренд з днем народження.

"Happy birthday @adidasukraine !!!! 70 years #shareyourstripes", - написала артистка.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нові фото викликали бурхливі обговорення серед підписників Наді - багатьом подібний образ сподобався і вони назвали її "поганою дівчинкою".

"Всі Бомбически на тобі. Шикарно!"

"Стильняжка"

"Hot bad girl"

"На районі все спокійно?))"

"Шикарний образ"

"Наша модниця"

"Улюблена гопота"

"Яка ж крута"

"Вау! Ось це цибулю! Надя, тобі йде будь-який одяг. Ти завжди виглядаєш чудово"

"Вау, яка зачіска!"

"Босячка"

"Пацанка базару немає"

"Навіть п'яти від землі не відірвали! Надя, ви прекрасні"

"П'яти не підняла, район не втратила"

Нагадаємо, раніше "неонова" Дорофєєва відірвалася на вечірці в ультракоротких шортах і боді з глибоким декольте.

Також до цього Надя Дорофєєва блиснула довгими ногами за суддівським кріслом "Голос. Діти".