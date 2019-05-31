На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом

Певица предстала на фото в образе стильной "гопницы"
Надя Дорофеева не устает будоражить и поражать поклонников необычными и очень эффектными образами. Не успели фаны отойти от соблазнительного фото певицы в чулках, как она продемонстрировала новый аутфит - на этот раз в дерзком спортивном стиле.
На снимке Надя запечатлена в черном спортивном костюме от Adidas, а также в тапочках с мехом. Волосы артистки заплетены в высокую необычную косу, при этом несколько прядей красиво растрепались у лица. Отличительной особенностью фото является также поза исполнительницы - она сидит на корточках у двери какого-то гаража.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Таким образом Дорофеева поздравила знаменитый бренд с днем рождения.
"Happy birthday @adidasukraine !!!! 70 years #shareyourstripes", - написала артистка.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Новые фото вызвали бурные обсуждения среди подписчиков Нади - многим подобный образ понравился и они назвали ее "плохой девчонкой".
Напомним, ранее "неоновая" Дорофеева оторвалась на вечеринке в ультракоротких шортах и боди с глубоким декольте.
Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти".