На корточках и в тапках: Надя Дорофеева поразила дерзким спортивным образом

Надя Дорофеева не устает будоражить и поражать поклонников необычными и очень эффектными образами. Не успели фаны отойти от соблазнительного фото певицы в чулках, как она продемонстрировала новый аутфит - на этот раз в дерзком спортивном стиле.

На снимке Надя запечатлена в черном спортивном костюме от Adidas, а также в тапочках с мехом. Волосы артистки заплетены в высокую необычную косу, при этом несколько прядей красиво растрепались у лица. Отличительной особенностью фото является также поза исполнительницы - она сидит на корточках у двери какого-то гаража.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Таким образом Дорофеева поздравила знаменитый бренд с днем рождения.

"Happy birthday @adidasukraine !!!! 70 years #shareyourstripes", - написала артистка.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Новые фото вызвали бурные обсуждения среди подписчиков Нади - многим подобный образ понравился и они назвали ее "плохой девчонкой".

"Все Бомбически на тебе. Шикарно!"

"Стильняжка"

"Hot bad girl"

"На районе все спокойно?))"

"Шикарный образ"

"Наша модница"

"Любимая гопота"

"Какая же крутая"

"Вау! Вот это лук! Надя, тебе идёт любая одежда. Ты всегда выглядишь отлично"

"Вау, какая причёска!"

"Босячка"

"Пацанка базару нет"

"Даже пятки от земли не оторвали! Надя, вы прекрасны"

"Пятки не подняла, район не потеряла"

Напомним, ранее "неоновая" Дорофеева оторвалась на вечеринке в ультракоротких шортах и боди с глубоким декольте.

Также до этого Надя Дорофеева блеснула длинными ногами за судейским креслом "Голос. Діти".