Королева квітів: Кейт Міддлтон показала стильний літній образ на відкритті виставки садівників

Кейт Міддлтон, яка кілька днів тому порадувала всіх стильним взбранням у сукні в горошок, знову привернула увагу світової преси. 37-річна красуня відвідала офіційне відкриття лондонського фестивалю квітів Chelsea Flower Garden. Програма включала зустріч з учасниками заходу, спілкування з офіційними особами і, звичайно ж, дітьми. З усіма цими обов'язками Кейт впоралася, як завжди, на славу. Особоливо з задоволенням склавши компанію малюкам в іграх на свіжому повітрі.

Кейт Мідллтон відвідала відкриття виставки Chelsea Flower Garden (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Треба зазначити, що івент має особливе значення для герцогині. У фестивалі бере участь її власний проект, розроблений разом з професійними ландшафтними дизайнерами – сад "Повернення до природи" (Back to nature).

У створенні проекту Кейт активно брала участь вся сім'я (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт зізналася пресі, що вважає вкрай необхідним також залучати до подібних проектів дітей. Адже час, проведений на природі за надихаючим заняттям – це запорука гармонійного душеного стану і всебічного правильного розвитку. Приміром, до свого проекту вона привернула старших дітей: 5-річного Джорджа, 4-річну Шарлотту. Однорічний принц Луї також приймав посильну участь у заході.

Кейт Міддлтон в практичному стильному образі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для виходу на природу Кейт вибрала по-літньому легке стильне вбрання, що підкреслило її знамениту стрункість. Ансамбль склали гірчичного відтінку кюлоти з плетеним поясом і біла мереживна блузка з квітковим орнаментом від M. I. H Jeans, а також білі кеди Superga. Досить практичний одяг Мідллтон розбавила сережками з камінням і годинником. Волосся було витягнуте і зачесане на рівний проділ. Доповнив картину макіяж в натуральних тонах.

Герцогиня обожнює проводити час на природі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, пізніше сад планує відвідати і королева Єлизавета, а потім він відкриє свої двері для всіх бажаючих. Виставка триватиме з 21 по 25 травня.

Варто відзначити, що герцоги Кембриджські по праву вважаються однією з найстильніших пар, вміють підібрати актуальні вбрання для будь-якого заходу, чи то світського прийому, чи ж івенту на природі. Тому їх виходи так обожнюють представники преси та модних порталів.