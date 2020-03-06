Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом

Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Королева Летиція вирішила повернутися до безпрограшних трендів минулого

Королева Летиція також не відстає від своїх "монарших колег". І хоча на тлі появи Меган Маркл і принца Гаррі в Лондоні черговий вихід Летиції "меркне". Але все ж і її новий образ заслуговує уваги. Дружина короля Іспанії Філіпа IV повертає в тренди благородний градієнт. Її Величність Летиція 5 березня з'явилася на публіці в ніжних відтінках рожевого.

Так, 5 березня в Мадриді в штаб-квартирі іспанської банківської компанії BBVA відбувся офіційний захід з нагоди Дня рідкісних (орфанних) захворювань 2020. Як відомо, одна з головних програм королеви Іспанії спрямована на підтримку проектів у сфері охорони здоров'я Іспанії. Тому вона не могла пропустити такий захід.

Для відвідування важливого заходу, де зібралися медики, представники громадських організацій, Летиція вибрала вишуканий діловий образ.

Скріншот поста: instagram.com/lady_etiquette

Перед камерами королева-консорт Іспанії з'явилася в ніжному весняному аутфіті в рожевих тонах. У центрі уваги — спідниця-плісе з градієнтом. Чорні складки поєднуються з ніжно-рожевими. Поступово ближче до талії колір стає більш насиченим. Зазначимо, що спідниці-плісе довжини міді були особливо актуальні влітку-2019. Тоді модниці у всьому світі буквально збожеволіли з цього романтичного тренду. Але чому б не вдатися до вже перевіреного варіанту, як це робить Летиція?!

Вишукана Летиція (скріншоти поста: instagram.com/klsnicegirl)

У спідницю заправлена атласна сорочка ніжного мерехтливої відтінку, з гострим комірцем. Завершують образ бежеві човники на шпильці. Гострий носок декорований чорною вставкою, що гармонійно поєднується з спідницею. У вушках — довгі сережки з флористичними мотивами. Волосся летиція заплела у великі локони, що їй більше до лиця, ніж просто випрямлене волосся. Макіяж зроблений з акцентом на очі. Але не обійшлося без прозорого блиску на губах.

Образ Летиції однозначно заслуговує уваги на весну-літо 2020.

Нагадаємо, раніше королева Летиція в "хижій" спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію.