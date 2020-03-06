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Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом

Lite » Мода 06.03.2020 - 11:40
Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Королева Летиція вирішила повернутися до безпрограшних трендів минулого

Королева Летиція також не відстає від своїх "монарших колег". І хоча на тлі появи Меган Маркл і принца Гаррі в Лондоні черговий вихід Летиції "меркне". Але все ж і її новий образ заслуговує уваги. Дружина короля Іспанії Філіпа IV повертає в тренди благородний градієнт. Її Величність Летиція 5 березня з'явилася на публіці в ніжних відтінках рожевого.

Так, 5 березня в Мадриді в штаб-квартирі іспанської банківської компанії BBVA відбувся офіційний захід з нагоди Дня рідкісних (орфанних) захворювань 2020. Як відомо, одна з головних програм королеви Іспанії спрямована на підтримку проектів у сфері охорони здоров'я Іспанії. Тому вона не могла пропустити такий захід.

Для відвідування важливого заходу, де зібралися медики, представники громадських організацій, Летиція вибрала вишуканий діловий образ.

Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом

Скріншот поста: instagram.com/lady_etiquette

Перед камерами королева-консорт Іспанії з'явилася в ніжному весняному аутфіті в рожевих тонах. У центрі уваги — спідниця-плісе з градієнтом. Чорні складки поєднуються з ніжно-рожевими. Поступово ближче до талії колір стає більш насиченим. Зазначимо, що спідниці-плісе довжини міді були особливо актуальні влітку-2019. Тоді модниці у всьому світі буквально збожеволіли з цього романтичного тренду. Але чому б не вдатися до вже перевіреного варіанту, як це робить Летиція?!

Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом

Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом

Королева Летиція показала самий романтичний образ на весну-2020 в спідниці-плісе з градієнтом

Вишукана Летиція (скріншоти поста: instagram.com/klsnicegirl)

У спідницю заправлена атласна сорочка ніжного мерехтливої відтінку, з гострим комірцем. Завершують образ бежеві човники на шпильці. Гострий носок декорований чорною вставкою, що гармонійно поєднується з спідницею. У вушках — довгі сережки з флористичними мотивами. Волосся летиція заплела у великі локони, що їй більше до лиця, ніж просто випрямлене волосся. Макіяж зроблений з акцентом на очі. Але не обійшлося без прозорого блиску на губах.

Образ Летиції однозначно заслуговує уваги на весну-літо 2020.

Нагадаємо, раніше королева Летиція в "хижій" спідниці вигідно виділила стрункі ніжки і осину талію.

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