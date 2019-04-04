У дірявому одязі і з сумками Chanel: Кім Кардашян здивувала несподіваним постом

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитість влаштувала гівевей для підписників

Як визнана королева епатажу, Кім Кардашян завжди знайде привід здивувати шанувальників. Зірка, кількість Instagram-підписників у якої давно перевалило за 134 мільйони, обожнює віртуальне спілкування зі своєю аудиторією. Вона постійно постить нові фото, висвітлюючи різні сторони свого життя: від поїздок до виховання дітей. Але, зрозуміло, ніколи не вступає в розмови з фоловерами і не проводить жодних акцій. І ось днями вона змінила звичну поведінку.

Кім звернулася до підписників з досить стандартним для всіх блогерів закликом виграти подарунок, виконавши нескладні умови. "Хочете виграти всі сумки на цій картинці? Я даю шанс моїм дивним фоловерам, і ОДНА людина виграє всі 10 розкішних сумок! Це по-справжньому!.." Також знаменитість підкреслила, що купувати нічого не потрібно, і це не збільшить шанси на перемогу.

Стильна Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Варто уточнити, що сумки не прості, а Chanel. Так що бажаючих виявилося безліч. І хоча Кім написала, що для участі потрібно відправитися на якусь сторінку @LuxLifestyleGoals_(яка, до речі, недоступна), передплатники почали залишати свої коментарі під постом. За кілька годин їх кількість перевалила за 22 тисячі, і всі вони додаються.

Пост Кім супроводила дуже незвичайним знімком. Боса знаменитість сидить на дивані в трикотажному костюмі, суцільно вкритому дірками – до речі, така тканина зараз на піку популярності. А вся кімната навколо неї заставлена коробками і сумками різного кольору і фасону від іменитого французького бренду. Одна з сумочок красується у неї на талії.

Як зазначено на сайті, розіграш відбудеться 8 квітня, але брати участь можна тільки до 5-го. Там же є і попередні конкурси, які влаштовували інші члени знаменитого сімейства: Хлої Кардашян і Кортні Кардашян. Що ж, Кім та її сестри люблять використовувати свою популярність, перетворюючи її в гроші, і напевно знають, що роблять.

Нагадаємо, раніше Кортні Кардашян розповіла про секрети догляду та створення макіяжу.