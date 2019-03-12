Кім Кардашян представила незвичайну рекламну кампанію зі своїми "клонами" (фото)

Знаменитість випускає лінію сонцезахисних окулярів

Только на днях американская модель Джиджи Хадид представила новую линию солнцезащитных очков #GIGIforVogueEyewear, разработанную ею для итальянского бренда Vogue Eyewear. Как свою коллекцию анонсировала еще одна знаменитость – Ким Кардашьян. На своей странице в Instagram она выложила кадры из рекламной кампании для Carolina Lemke Berlin и написала многозначительное: coming soon. Кадры вышли, как всегда в духе Ким: провокационные и сексуальные.

На фото она позирует в черных лосинах, топе, и, конечно же, стильных крупных солнцезащитных очках. Дополняет картину чувственный макияж, длинные гладкие волосы уложены на одну сторону. И все это на фоне своих "клонов": девушек, одетых так же. Второй снимок повторяет предыдущий с той лишь разницей, что одеты они по-другому – в черные комбинезоны, а очки и помада другого цвета, ярко-красного.

Необычная рекламная кампания с Ким Кардашьян

На фото она отметила всю команду, работающую над кампанией: стилиста по волосам Криса Эплтона (Chris Appleton), своего любимого визажиста Марио Дедивановича (Mario Dedivanovic), а также модный дуэт фешн-фогорафов Мерта Аласа и Маркуса Пиггота, которые снимали кампейн.

Поклонники не оставили снимки без должного внимания: "Я одержим", "Да!! Не могу дождаться", "Это напомнило мне "Матрицу", "Невероятно", "Уверен, нам нужна только одна Ким!", "Потрясающе как всегда", "Ты так прекрасна, моя королева!"…

Так что можно не сомневаться: спрос на очки наверняка будет большой. К слову, Ким Кардашьян умеет из всего сделать бизнес. В 2017-м году она создала собственную бьюти-марку KKW Beauty, которая побила рекорды популярности: с первых минут запуска продажи достигли 15 миллионов долларов. А в 2018-м выпустила сразу три новых аромата Kimoji Hearts.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала роскошные формы в кутюрном мини-платье от Thierry Mugler 1994 года.

Также до этого Кардашьян ответила на нападки в сети новым "хищным" луком.