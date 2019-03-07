Більше леопарда: Кім Кардашян відповіла на нападки в мережі новим "хижим" луком

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Скандальна знаменитість приміряла ще один комбінезон Azzedine Alaia

Кім Кардашян 6 березня буквально підірвала мережу своїм образом в леопардовому вінтажному комбінезоні від французького дизайнера Azzedine Alaia. Потрібно сказати, що її віддані шанувальники наряд "тотал леопард" оцінили високо, засипавши зірку схвальними коментарями. Але, як завжди, хейтерів виявилося більше. І в підсумку образ розкритикували і назвали досить невдалим. І Кім не стала зволікати з відповіддю недоброзичливцям. Свою модну позицію і любов до анімалістичного принта вона захистила більш ніж показово: новим леопардовим луком.

"Леопардова" Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Черговий комбінезон Кім – ще одне творіння Azzedine Alaia. В цей раз більш відверте і сексуальне. Напівпрозорий, з довгими рукавами, високим горлом і чорними оксамитовими вставками, що імітують білизну. Доповнили його витончені туфлі на високій шпильці і кокетливий берет. Кім не стала відкривати таємницю, для чого вирядилася, коротко підписавши лише: "Що за??" – цілком у своєму дусі. Але судячи по закінченому образу, над яким явно працювали профі, включаючи ідеальну зачіску і макіяж, вона бере участь в якомусь новому проекті. Пізніше вона виклала кілька сторіз, де зазначила авторство комбінезона: "І знову Azzedine Alaia". А потім показала фото з вечері в одному з паризьких ресторанів з Олів'є Рустеном – креативним директором Balmain і її давнім другом. Мабуть, невгамовна парочка затіває щось цікаве.

Стильна Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, приїзд Кім в Париж викликав подив у багатьох фанатів. Адже, як відомо, столицю Франції Кім намагалася обходити стороною після інциденту в 2016-му році, коли її пограбували. Ситуація надовго увігнала зірку в депресію, і з тих пір вона з'явилася в столиці світової моди лише один раз, в минулому році прилетівши на показ Вірджіла Абло, креативного директора чоловічій лінії Louis Vuitton. Але схоже, тепер емоційний стан зірки реаліті-шоу в повному порядку.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян показала рідке дитяче фото.

Також Кім і Кортні Кардашян показали екстремальні декольте на сукні Versace.