Кейт Міддлтон відвідала Шотландію в картатому пальті семирічної давності

Герцогиня Кембриджська в черговий раз вийшла в світ у вбранні, який одягала раніше

Принц Уильям и Кейт Миддлтон совершили свою первую совместную поездку в 2019 году - супруги посетили шотландский город Данди, где приняли участие в официальном открытии филиала музея Виктории и Альберта V&A Dundee.

Для выхода в свет 37-летняя герцогиня Кембриджская выбрала стильное пальто в зелено-синюю клетку от Alexander McQueen, которое она уже надевала несколько раз.

Фото: (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Отметим, что Кейт сохранила прекрасную фигуру после рождения троих детей и поэтому не испытывает проблем с гардеробом и может спокойно носить старые вещи, хоть это и не очень приветствуется королевским протоколом.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

На этот раз Миддлтон дополнила образ черными плотными колготками, замшевыми лодочками Tod’s, зеленым клатчем и аккуратными серьгами.

Фото: (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Впервые же она была замечена в этом пальто семь лет назад - в 2012 году во время визита в Сент-Эндрюсский университет, а затем в 2013-м посетила в нем рождественскую службу в Сандрингеме.



Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Интересно, что здание музея спроектировал японский архитектор Кэнго Кума, а на его строительство было потрачено более 105 миллионов долларов.



Видео: (twitter.com/kensingtonroyal)

Напомним, ранее Кейт Миддлтон восхитила ярким образом в Королевской опере. 37-летняя герцогиня блистала в пурпурно-фиолетовом костюме из жакета и юбки от Oscar de la Renta и черных туфлях на каблуке.

Мы также публиковали beauty-секреты Кейт Миддлтон, которые позволяют ей всегда выглядеть свежо и естественно.

Кстати, Кейт Миддлтон всерез подумывает над тем, чтобы родить четвертого ребенка. И, если верить источникам из ее окружения, супруга герцога Кембриджского Уильяма планирует это сделать уже в 2020 году.

Спорные образы Кейт Миддлтон (видео: РБК-Украина)