Який принт носити восени 2019: поради стиліста

Експерт зазначила, що одяг з принтом завжди актуальний
Багато хто з нас бояться принтованих речей. Ми звикаємо до однотонноїго одягу, і не можемо вийти із зони комфорту. Але речі з принтом виглядають куди більш цікавіше. Стиліст Алія Иссанова, яка раніше назвала головні кольори осені і зими, розповіла на своїй сторінці в Instagram, яким принтам слід віддати перевагу цієї осені.
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Експерт зазначила, що одяг з принтом завжди актуальний, просто в якийсь час йде спад певного принта, а іноді підйом, що абсолютно всі дизайнери використовують в своїх колекціях цей принт.
Восени 2019 актуальні такі принти:
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Клітка
Один з найбільш модних принтів цього сезону. Актуальні всілякі варіанти клітини, особливо тартан, віші, гусяча лапка. Популярні кольори чорно-білий і червоний з чорним.
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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Квітковий
Принт теж може бути присутнім в осінніх та зимових колекціях. Просто змінюється забарвлення малюнків.
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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Тваринний
Цей принт завжди присутній в колекціях. Може змінюватися колірна палітра і забарвлення. У цьому сезоні актуальні будуть принт зебри, змії, тигра і леопарда.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
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Смужка
Один з принтів, який має візуальну корекцію.
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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Пейслі
Один з найбільш древніх східних принтів. Орнамент, який ми звикли називати "індійський огірок".
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Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
Горох
Наймодніший і жіночний принт перекочував з весняної колекції. Романтичний, з легким нальотом ретро.
Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀
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