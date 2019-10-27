Пам'ятка стильного модника: як приховати недоліки і виглядати на всі сто

Ілюстративне фото (pexels.com)

Стиліст дала корисні поради, які підійдуть кожному

Хочете завжди виглядати модно, при цьому приховати свої недоліки і підкреслити достоїнства? Вам допоможе пам'ятка стильного модника, якою стиліст під псевдонімом "Катерина Мамапостилю" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ці поради підійдуть кожній жінці і допоможуть вам правильно підібрати собі гардероб.

1. Ділимо себе на відділи: голова, тулуб, стегна, руки, ноги.



2. Частини розглядаємо уважно.



3. Виявляємо дефекти. ЗАПИСУЄМО!



4. Дивимося на найширші частини всіх відділів. ЗАПИСУЄМО! Шукаємо варіанти, як приховати всі широкі дефекти. Це може бути овал обличчя занадто круглий, великий обхват рук, широкі плечі. Широка талія, стегна, ікри. Знаходимо.



Ілюстративне фото (instagram.com/fashi0n_inf0)⠀

5. Дивимося, що актуально (19-й рік це 40 модних тенденцій). Дивимося провідних модельєрів (Donna Karan, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Vera Wang, Chanel, Dior, Armani, Versace, CalvinKlein, Alexander McQueen, Valentino, Cavalli,MaxMara, також українських). Подивитися колекції це вже ВЕЛИКА робота. На підсвідомому рівні ця інфа залишається і ви, коли тиняєтеся між "рядами одягу", відкидаєте відверто погане.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

6. Дивимося, що є у нас з "модно-затвердженого" воговського списку.



7. Складаємо список СВОЇХ повсякденних речей. Складаємо список, що треба докупити, щоб скласти комплекти з повсякденними варіантами. У вас є сірий светр, подивіться з чим светр може поєднуватися, наприклад шкіряні штани. Який стиль в одязі вам подобається (Це важливо, стилів більше 50-ти, подумайте). Який фасон чорних шкіряних штанів приховає ваші широкі місця (стегна, гомілки - наприклад). Може у вас вже є ЦІ штани, просто ви лінуйтеся витратити час і розібрати кожну ганчір'яну душу.



8. Далі легко. Шукайте онлайн те, що не дістає, тільки вже саме для своєї статури, для своїх широт. Приходьте міряти, або телефонуйте в магазин, дізнаєтеся про наявність. Також йдуть справи і з тими, хто "у мене немає магазинів, я боюся замовляти". Йдіть на ринок, немає на вашому ринку, замовляйте на АСОС або SHEIN.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Корисні деталі:

Стегна: Сумка на рівні стегон (звертайте увагу на довжину ременя сумки). Кишені (прорізні, з клапаном, на блискавці, з листочками, кишеню обманка, кишеня-щілина, завжди дивіться на скільки вони привертають увагу, їх розмір). Брючний костюм (колір, сезон, в смужку, в клітку, форма піджака (укорочений, з об'ємними плечима, приталений, прямий, довгий, чоловічий, оверсайз), довжина штанів (шорти, короткі, подовжені), спортивні варіанти костюмів, оверсайзные, піжамні). Джинси (прямі, кльош, бойфренд, слім, укорочені, мам, широкі).



Спідниця (олівець, А-силует,тюльпан, барило, дзвін, сонце, клинка,в складку, плісирована спідниця). Розрізи на спідниці (збоку, спереду, ззаду). Довжина (максі, міні, міді). Тканина. Фактура. Шорти(короткі, велосипедки, бермуди).

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ноги: Колготки(колір, принт). Форма штанів (прямі, укорочені, кльош, звужені, розширені донизу від стегна). Довжина спідниць. Черевики(шнурки, блискавка).

Види черевиків (Апрески, балетки, бабуші, биркенштоки, босоніжки, ботильйони. Ботфорти, броги, винклпикеры, веллингтоны, дезерты, дербі, джекбуты. Джодпуры, кеди, крокси, кросівки, лабутены, човники, лофери. Місяцеходи, Мері-Джейн, мокасини, монкі, мюли, мильниці, оксфорди, пантолеты, пулены, ридинги, сабо, сандалі, чоботи-козаки, чоботи-панчохи, слиперы, сліпони, снікерси, стилети, тімберленди, уггі, хайкери, челсі, чешки, еспадрільї).



До всієї взуття питання, зручно? Колір? Каблук? Можу поміряти? Як буду себе почувати? Як вони в моїй клімат.зоні? Яке у мене життя на даний момент часу (активне, пасивне або я багато подорожую)?



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Ваш образ - це ваш стиль, ваша індивідуальність, ваш підхід, ваш будинок і ваш характер!

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