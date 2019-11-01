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Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими

Lite » Мода 01.11.2019 - 17:32
Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими
Ілюстративне фото (pexels.com)

У холодну пору року зовсім не обов'язково одягатися тільки в темний

Взимку приходить час теплих і часто об'ємних речей, проте це не означає, що не можна виглядати стильно й ефектно. Приміром, раніше стиліст розповіла, які сукні носити взимку, щоб бути елегантною і не мерзнути. Не менш важливим при виборі одягу є і її колір! Щороку інститут Пантон демонструє актуальні кольори року. Це близько 20 кольорів, акцентні і базові. Але не всі кольори бувають популярними серед цінителів моди.

Традиційно восени і взимку актуальні відтінки це приглушені, теплі. Але в цьому році це яскраві і активні кольори, які поєднуються між собою. Ці кольори асоціюються зі сміливістю і відвагою. Стиліст Алія Іссанова розповіла на своїй сторінці в Instagram, яким відтінкам слід віддати перевагу, щоб бути в тренді.

Відтінки бежевого

Ідеальний варіант для створення ніжного і романтичного образу в осінньо-зимовий період. Дуже красиво виглядає наряд, повністю витриманий в такому тоні! Цей колір йде всім, головне підібрати свій відтінок.

Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Відтінки зеленого

А точніше смарагдові і фісташкові, м'ятні кольори. Це кольори, які виглядають дуже благородно, а образи з ними завжди виглядають більш вишукано і розкішно. Якщо фісташковий і м'ятні кольори підходять м'яким дівчатам, смарагдовий більше до контрастної зовнішності.

Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Пряний червоний

Яскравий і барвистий, яскравий і сміливий – будь-який образ з ним буде виглядати стильно і сміливо! Йде дівчатам з контрастною зовнішністю.

Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Фіолетовий і фуксія

Фіолетова гама зараз переживає пік своєї популярності. Цей колір підходить дівчатам з м'якою зовнішністю. Фуксія яскрава і смілива гамма. Йде дівчатам з контрастною зовнішністю.

Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

Апельсиновий

Теплий, радісний і енергійний колір. Підходить дівчатам з теплою зовнішністю, засмаглій шкірі. Яскраві пальто, шуби з помаранчевим хутром, пуховики будуть головними речами сезону.

Бути в тренді: стиліст назвала головні кольори осені і зими

Ілюстративне фото (instagram.com/artstyle_astana)

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