"Яка фігурка": Леся Нікітюк блиснула апетитними формами в велосипедках і топі

Леся Нікітюк продовжує інтригувати шанувальниками новими і новими деталями своєї грандіозної подорожі по Україні. Відзначимо, що на даний момент Нікітюк активно знімається у новій програмі про подорожі, тільки на цей раз - по Україні. Нагадаємо, що популярність Нікітюк отримала після участі в якості телеведучої тревел-шоу "Орел і Решка". Нова програма, в який знімається Леся, називається "LeМаршрутка". Перші випуски обіцяють показати цієї осені. А поки що "Леді Ле" показує фото і відео зі своїх поїздок.

Після подорожі по Херсонській області команда програми добралися і до Одеси. Поки що з міста біля Чорного моря Нікітюк показала не так і багато фопо і відео. Однак парочку знімків на пам'ять вже встигла зробити.

Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нове фото, на якому позує в одному з ресторанних закладів Одеси.

“Hello Odessa! #leмаршрутка #леся #travel" - коротко підписала нове фото Нікітюк.

Стильна Леся Нікітюк в Одесі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

При цьому Леся для прогулянки по місту вибрала черговий стильний наряд. На телеведучій - трендові цього літа чорні велосипдеки, які демонструють точені форми телеведучої.

Образ доповнює короткий топ на тонких бретелька - зеленого кольору в чорний горошок. На ніжках - рожеві спортивні сандалі на платформі. Образ вийшов дуже стильний і практитчный.

Також в розділі сториз Нікітюк показала одне фото з "деталями" подорожі по Одесі, а саме - з морозивом.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники Лесі поспішили залишити коментарі під її новим фото:

“Хоч хтось не нафарбований в інсті! І виглядає красиво. Чи я помиляюся?)"

"Чекаємо Лесю на Привозі тепер))"

“Хочеться відзначити Ваше вроджене почуття стилю!! Може Ви жартуєте і в образі "гапка-стайл" - сценічний дуже смішний образ)))), але одягаєтеся Ви зі смаком , індивідуально і дуже-дуже стильно"

"Яка фігурка"

“Хоч одна людина як людина )) природно красива! Нічого зайвого ! Супер!"

"Завжди посмішка на лиці від одного слова "Леся""

"Ти просто няшечка"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк зачарувала променистою фото-листівкою з Херсона. Ведуча також позувала на фоні гелікоптера. Крім того, цим фото телеведуча попрощалася з Херсонською областю.

Також до цього Леся Нікітюк пройшлася по унікального озера "кавунового фрешу" в Херсонській області. Телеведуча відвідала одну із знакових пам'яток цього краю.