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Від ізгоя до it girl: Вінні Харлоу дала відверте інтерв'ю знаменитому глянцю

Lite » Мода 21.03.2019 - 18:38
Від ізгоя до it girl: Вінні Харлоу дала відверте інтерв'ю знаменитому глянцю
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменита модель прикрасила відразу дві обкладинки Remix Magazine

Одна з найпопулярніших моделей, відома своєю нестандартною зовнішністю – Вінні Харлоу – стала героїнею нового випуску глянцевого видання Remix. Дівчина прикрасила відразу 2 обкладинки: одна портретна, а друга знята на тлі розмитого міського пейзажу.

"Мій нью-йоркський роман", – підписала красуня знімки, які запостила на своїй сторінці в Instagram.

Крім розкішній фотосесії, над якою працювали найкращі майстри, в журналі з'явиться і відверте інтерв'ю моделі, яка сама дівчина назвала сповіддю. Вінні розповіла про те, з якими труднощами їй довелося зіткнутися, про несправедливе ставлення до себе через хворобу, нерозуміння з боку однокласників і жорстокістю.

Вінні Харлоу

"Канадська модель Вінні Харлоу – від шкільного ізгоя до глобальної "it girl", яка сьогодні є однією з найбільш значущих постатей в світі моди. Remix зустрівся з Вінні в Нью-Йорку, щоб зняти не одну, а дві обкладинки для цього квітневого номера і почути її дивовижну історію про блискавичне становлення в сім'ї високої моди", – заінтригували підписників на офіційній сторінці видання.

Від ізгоя до it girl: Вінні Харлоу дала відверте інтерв'ю знаменитому глянцю

Вінні Харлоу на другий обкладинці Remix Magazine

Крім обкладинки, Вінні показала і кадр зі зйомки, вельми провокаційний. Дівчина позує на шкіряному дивані в кроп-топі і приспущених спортивних штанях з накладними кишенями відтінки хакі, які оголюють струнке тіло зірки. Доповнюють образ білі кросівки і недбала стильна укладка. Безумовно, вона припала до душі численним шанувальникам знаменитої моделі: "Ти така красива", "Це так незвично, красиво і сексуально!", "Ти дуже красива і унікальна", "Я б хотів лайкнути це двічі", "Я чертовски люблю тебе", "Ти мій ідол"...

Вінні Харлоу

Вінні Харлоу для Remix Magazine

До речі, модель любить і відверті висловлювання про своє життя, завдяки чому стала справжнім натхненником і мотиватором для багатьох підписників. Так, нещодавно вона відправилася з мамою і сестрою на Багамські острови. Під одним з постів дівчина розповіла зворушливу історію, як їй вдалося втілити давню мрію: заробити грошей, купити сестрі всі приставки її улюблених ігор і відправитися на спільний відпочинок.

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі шокувала шанувальників новим образом.

До речі, нещодавно Моніка вже ділилася образом в ролі блондинки – зі зйомки для 7000magazine. Мабуть, самій їй цей колір по душі.

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