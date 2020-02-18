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Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Lite » Мода 18.02.2020 - 09:06
Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї
Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Івана буквально затьмарила інших у своєму розкішному вбранні

Іванка Трамп продовжує насолоджуватися усіма перевагами поїздки в ОАЕ. Нагадаємо, що всього кілька днів тому 38-річна дочка президента США і успішна бізнес-леді полетіла в Дубай з важливим візитом. Тут Іванка не тільки відвідала з екскурсією кілька музеїв та громадських організацій, а також виступила на Всесвітньому жіночому форумі в Дубаї 16 лютого. До речі, на заході Трамп блищала в розкішній золотій сукні із атласу. Сукня чудово виділяла Іванку, підкреслюючи її фігуру і сяючу шкіру.

Новий день перебування Іванки в ОАЕ ознаменувався черговою серією візитів, а також стильних нарядів. Як зазначила сама Іванка, в Дубаї її очікував "чарівний вечір" у компанії з принцесою ОАЕ Латифою бінт Мохаммед Аль Мактум (II), а також британським політиком, екс-прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Іванка Трамп з Тэрезой Мей в Дубаї (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка в настільки знаковій компанії відвідала один з численних музеїв в Дубаї, де змогла розглянути ювелірну майстерність місцевих жителів. Також пройшлася по центру великого міста. Судячи по знімках, гостей також чекала розважальна музична програма.

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Стильна дочка президента США в ОАЕ (фото: instagram.com/ivankatrump)

Окремої уваги, як звичайно, заслуговує стильний образ дочки Дональда Трампа. Перед публікою Іванка з'явилася в чудовому вбранні - плаття-плісе довжини міді, а також кейп. Нагадаємо, що кейп - один з трендових елементів гардеробу нового модного сезону. Під час Тижня високої моди в Парижі провідні французькі кутюр'є обов'язково представили в своїх колекціях різні варіації вишуканих кейпів, які відразу ж роблять ваш образ королівським.

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Деталі образу Іванки (фото: instagram.com/ivankatrump)

Сукня ніжних пастельних відтінків персикового, бузкового, блакитного виконана з напівпрозорого шифону. До речі, наряд Іванки - від бренду BOUGUESSA з ОАЕ. Таким чином, Іванка потримала місцевих дизайнерів. Вартість такої новинки на офіційному сайті бренду становить $1,315.

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Плаття від BOUGUESSA

Іванка Трамп в напівпрозорому платті за $1,300 затьмарила всіх присутніх на прогулянці в Дубаї

Скріншот поста:.instagram.com/samsfashionfinds

Талію дочки президента США дуже вигідно підкреслює золотий широкий пояс. На ніжках - золоті туфлі на високій шпильці. З прикрас Іванка вибрала лише ледь помітні сережки-гвоздики. А ось волосся зібрала у вишукану вечірню зачіску, випустивши кілька пасом. Як зазвичай, Іванка Трамп майоріла серед всіх інших.

Нагадаємо, раніше Меланія Трамп з'явилася в невдалій сукні, яка "з'їла" її фігуру.

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