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Ірина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу і інші на ювілейному шоу Jean Paul Gaultier

Lite » Мода 23.01.2020 - 17:26
Ірина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу і інші на ювілейному шоу Jean Paul Gaultier
Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Відомий кутюр'є показав останнє шоу

Жан-Поль Готьє, відомий своїм умінням здивувати і збентежити публіку, цього разу перевершив сам себе. Вся справа в тому, що шоу майстра на Тижні моди в Парижі, стало останнім у рамках показу кутюрних колекцій. Про це 67-річний дизайнер заявив у ролику, опублікованому за кілька днів до самого дійства, закликавши всіх не пропустити грандіозне видовище.

Ірина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу і інші на ювілейному шоу Jean Paul GaultierІрина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу і інші на ювілейному шоу Jean Paul GaultierІрина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу і інші на ювілейному шоу Jean Paul GaultierІрина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу і інші на ювілейному шоу Jean Paul Gaultier

Шоу Жан-Поля Готьє (фото: instagram.com/jpgaultierofficial)

І тут він виявився прав. Щоб продемонструвати свої розкішні творіння, він зібрав на подіумі головних моделей сучасності, актрис та співачок. Тут сяяли моделі Ірина Шейк, Джіджі і Белла Хадід, Вінні Харлоу, Карлі Клосс, Коко Роша, бурлеск-діва Діта фон Тіз, співачка Мілен Фармер і багато інших. А спостерігати за останнім шоу великого майстра прийшли його друзі, шанувальники і музи: Карла Бруні, Єва Герцигова, Летиція Каста...

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