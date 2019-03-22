Ікона стилю: Надя Дорофєєва в сукні-піджаку захопила нескінченними ногами

Українська артистка Надя Дорофєєва, яка днями разом з колегою по групі "ЧВремя и Стекло" Позитивом представили першу пісню українською мовою "Дим" та кліп до неї, продемонструвала черговий стильний образ. Співачка нерідко захоплює фанів своїми ефектними і нестандартними нарядами, і цей раз не став винятком.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала знімок, на якому вона зображена в елегантному вбранні у французькому стилі. Надя позує біля цегляної стіни в короткому сірому платті-піджаку. Зверху вона накинула довге пальто, яке красиво розлітається за її спиною.

Доповнюють витончений образ стильний берет і ботильйони на підборах. Довжина наряду і ракурс знімка дозволяють помилуватися на стрункі ніжки зірки, які здаються просто нескінченними.

"quelque chose en francais", - підписала публікацію Дорофєєва, що можна перекласти як "щось французькою".

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Користувачі мережі поспішили залишити безліч захоплених коментарів, захоплюючись стилем артистки і її фігурою.

"Дуже, дуже красива!!!";

"Надюш ти ангел який робить нас щасливими кожного дня";

"Сама сама";

"Прекрасна";

"Шикарний лук";

"Ікона стилю";

"Надя ви дуже красива";

"Наша фешн ікона і не Ліза,і не Мона";

"Як завжди офігенна";

"Сексуальні ноги";

"Богиня", - пишуть уражені фоловери.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розговорилася про нову пісню "Дим". Зокрема, співачка зазначила, що Потап, який є одним з автором слів і музики пісні - справжній геній.

До речі, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.