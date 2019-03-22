Икона стиля: Надя Дорофеева в платье-пиджаке восхитила бесконечными ногами

Украинская артистка Надя Дорофеева, которая на днях вместе с коллегой по группе "Время и Стекло" Позитивом представили первую песню на украинском языке "Дим" и клип к ней, продемонстрировала очередной стильный образ. Певица нередко восхищает фанов своими эффектными и нестандартными нарядами, и этот раз не стал исключением.

На своей странице в Instagram красотка опубликовала снимок, на котором она запечатлена в элегантном наряде в французском стиле. Надя позирует у кирпичной стены в коротком сером платье-пиджаке. Сверху она набросила длинное пальто, которое красиво разлетается за ее спиной.

Дополняют утонченный образ стильный берет и ботильоны на каблуке. Длина наряда и ракурс снимка позволяют полюбоваться на стройные ножки звезды, которые кажутся просто бесконечными.

"quelque chose en francais", - подписала публикацию Дорофеева, что можно перевести как "что-то на французском".

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Пользователи сети поспешили оставить множество восхищенных комментариев, восторгаясь стилем артистки и ее фигурой.

"Очень, очень красивая!!!";

"Надюш ти ангел який робить нас щасливими кожного дня";

"Самая самая";

"Прекрасная";

"Шикарный лук";

"Икона стиля";

"Надя вы очень красивая";

"Наша фешн икона и не Лиза,и не Мона";

"Как всегда офигенная";

"Сексуальные ноги";

"Богиня", - пишут пораженные фолловеры.

Напомним, ранее Надя Дорофеева разоткровенничалась о новой песне "Дим". В частности, певица отметила, что Потап, который является одним из автором слов и музыки песни - настоящий гений.

К слову, Надя Дорофеева поделилась с поклонниками хитростями, как выглядеть стильно без лишних денежных затрат.