Ідеальні вигини: Алессандра Амбросіо показала жаркий знімок в бікіні

Супермодель Алессандра Амбросіо красується на Каннському кінофестивалі 2019 у відвертих і пікантних вбраннях, щоразу вражаючи гостей заходу своїми відвертими образами і бездоганною фігурою. Її виходи вже стали сенсацією, а луки однозначно отримають статус одних з найбільш сміливих образів цього року. Так, вона встигла зачарувати публіку прозорою сукнею з пір'ям від Ralph & Russo, також звела з розуму своєю появою в червоній короткій сукні з довгим шлейфом від Julien Macdonald, декорованій бісером. На Лазурному березі неможливо відмовити собі в задоволенні позасмагати, тому манекенниця вирішила надіти купальник і відправитися на море. Фото свого розкішного повсякденного образу вона поділилася в Instagram.

Варто відзначити, що температура повітря в Каннах дещо впала, тому Алессандра накинула на плечі в'язаний яскравий кардиган, в якому вийшла на пірс. Її волосся розвивав морський бриз. Вона доповнила образ сонячними окулярами і елегантними прикрасами на шию.

"На морі", - коротко і лаконічно підписала вона гарячий кадр, на якому в деталях можна розглянути і оцінити фігуру 38-річної супермоделі.

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Численні підписники манекенниці не залишилися байдужими і оцінили зовнішній вигляд Алессандри, зазначивши, що вона завжди виглядає бездоганно, а її форми були і залишаються предметом захоплення і наслідування.

"Красуня","Муза", "Чудова!", "Струнка красуня", "Неповторна жінка!", "Дуже гаряча і приваблива дівчина, і красиві ніжки", "Неймовірний кадр!", "Абсолютно розкішна!", "Неперевершена як завжди", - писали коментатори.

Також Алессандра потішила фанів ще одним ранковим знімком. На фото вона позує в затишному в'язаному темно-синьому кардигані з білими візерунками і снідає булочкою з кунжутом.

Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Шанувальники відразу ж відзначили її щиру посмішку і стрункі ноги, що потрапили в об'єктив фотографа.