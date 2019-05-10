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Золота рибка: 38-річна Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

Lite » Мода 10.05.2019 - 22:31
Золота рибка: 38-річна Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками
Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Зірка поділилася "гарячими" фото топлес

Алессандра Амбросіо – справжня рекордсменка серед моделей за кількістю пляжних знімків, кожен з яких виходить максимально "гарячим" і стильним. Цьому сприяє і ідеальна фігура колишнього "ангела" Victoria's Secret, і незвичайні купальники з її власної лінії GAL Floripa. Так, вона вже встигла приміряти практично всі моделі з нової колекції: білі, червоні, чорні, суцільні і роздільні...Їх вона носить, просто так – дівчина багато часу проводить на пляжі, а також бере в поїздки.

Наприклад, маса її луків на знаменитому фестивалі "Коачелла", який пройшов у квітні, були складені з допомогою купальників GAL Floripa. Потрібно визнати: піднести їх вона вміє на всі 100. Алессандра легко підбирає до них шорти, спідниці, накидки та аксесуари, обігруючи таким чином, що собі відразу теж хочеться придбати щось подібне.

Алессандра Амбросіо
Золота рибка: 38-річна Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

Спекотна Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В цей раз 38-річна модель пішла ще далі, зумівши обійтися мінімумом. Бразильська красуня опублікувала кілька фото біля басейну. Лежачи на животі у високих золотистих плавках, дівчина демонструє сексуальні вигини тіла і засмаглу шкіру. Доповнюють її образ тільки сережки-кільця, численні браслети і манікюр в золотистих тонах. У підписі Алессандра жартівливо заграє з підписниками, натякаючи, що загубилася у днях тижня.

Шанувальники Алессандри раді відзначити її красу і на більш скромних знімках. А такі спекотні кадри просто підірвали її сторінку в Instagram.

  • "Ти збиваєш мене з ніг",
  • "Чудова",
  • "Як же я люблю тебе",
  • "Ти так прекрасна",
  • "Просто неймовірна",
  • "Як мені подобається цей купальник",
  • "Приголомшлива",
  • "Супер!",
  • "Моя королева. Моя принцеса. Моя любов",
  • "Дивовижна королева тіла",
  • "О боже! Золота рибка, запалюй!"...

До речі, більше знімків в цьому образі модель запостила на сторінці свого бренду. Там можна побачити купальник у повному комплекті і у всій красі.

Золота рибка: 38-річна Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

Золота рибка: 38-річна Алессандра Амбросіо спокушає пляжними знімками

Спекотна Алессандра Амбросіо (фото: instagram.com/galfloripa)

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо зворушила фото з 10-річною донькою. Слід зазначити, що 10-річна Анна-Луїза дуже схожа на свою зоряну маму. Прихильники супермоделі також пророкують її доньці модельне майбутнє.

А до цього Амбросіо блиснула витонченою фігурою в кокетливій сукні. Для вечірки вона вибрала бежеву сукню на одне плече з осінньо-зимової колекції австралійського бренду Zimmermann.

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