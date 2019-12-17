Олена Зеленська в Баку показала, як ненудно носити класику цієї зими

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді демонструє трендові речі сезону

Олена Зеленська продовжує супроводжувати чоловіка в ділових поїздках. Цього разу перша леді разом з президентом України Володимиром Зеленським вирушили в Азербайджан. Ця поїздка була заздалегідь анонсована, а сьогодні Олена поспішила показати у своєму мікроблозі перший кадр з неї. А заодно і свій новий образ, над яким напевно працювали ведучі українські дизайнери та стилісти.

Олена і Володимир Зеленські в Баку (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цього разу перша леді одягла класичні коричневі штани зі стрілками, чорний светр з горлом, а також туфлі на підборах. Родзинка образу – коричневе пальто вільного крою довжиною до середини ікри зі спущеною лінією плечей, яку вона накинула зверху. Така модель вже встигла стати найпопулярнішою серед знаменитостей у холодну пору. Завершували лук легкий макіяж і об'ємна укладка. Президент вибрав відповідний наряд: класичний костюм і чорне пальто, склавши зі своєю дружиною гармонійний дует.

Як відомо, Володимир і Олена пробудуть в Баку кілька днів. За цей час президент і перша леді планують зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, а також прем'єр-міністром Алі Асадовым. У Олени, як звичайно, є і свої плани. Разом з чоловіком вона відвідає Український культурно-освітній центр Бакинського університету і зустрінеться з представниками української громади в Азербайджані.

Олена любить об'ємні речі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

До речі, любов до теплих тонів і речей вільного крою Олена показала і в недавній поїздці в Черкаську область. Для відвідування шкіл вона одягла широкі чорні класичні брюки з коричневим ременем, в який був заправлений светр-оверсайз. Завершували образ чорні туфлі на низькому ходу. Гармонійним доповненням до образу став макіяж в бежево-коричневій гамі, а родзинкою – яскравий контрастний манікюр.