Вона ідеальна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала спортивну фігуру у відвертому купальнику

Роузі Хантінгтон-Уайтлі, яка нещодавно умилила громадськість сімейною прогулянкою по Лондону з коханим чоловіком Джейсон Стетхемом і сином Джеком, підготувала нову порцію щасливих кадрів. Все тим же сімейним складом вони вирушили на відпочинок до Італії. З перших хвилин приземлення на мальовничу землю Іскії модель стала "доповідати обстановку" численним фоловерам. Романтичні обіди в кафе, різнокольорові будиночки, прозора вода, яскраві фрукти, галасливі компанії – всі її пости за останні кілька діб просочені безтурботною літньою атмосферою. Не забуває вона показувати і свою бездоганну форму.

Роузі і Джейсон вирушили до Італії (фото: instagram.com/rosiehw)

Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явилися нові кадри. Роузі позує на тлі води і скель в білому купальнику британського бренду Hunza G вартістю близько $177. Злитий купальник, створений у дусі ретро-моделей з високими вирізами на стегнах і широкими бретельками, підкреслив стрункість Роузі і її вже помітний золотистий загар. Доповнили літній образ намисто з підвіскою, великі сонцезахисні окуляри, а також золотий браслет і годинник. На попередніх кадрах красуня показала і інші його складові: білі босоніжки на плоскій підошві, а також пляжну сумку Saint Laurent.

Роузі в спокусливому літньому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Цікаво, що як тільки Роузі виклала кадр умережу, як численні шанувальники попрямували на сайт Hunza G за таким же купальником. В результаті чого у власників виникли технічні проблеми, про які вони повідомили на офіційній сторінці в Instagram. І тут же пообіцяли все виправити в рекордні строки та задовольнити їх бажання отримати заповітну річ.

Колекція для Marks & Spencer (фото: instagram.com/rosiehw)

Сама Роузі вже давно співпрацює з іншим британським брендом – Marks & Spencer, для якого періодично створює колекції купальників і білизни. Ще навесні вона представила літню колекцію, де були найрізноманітніші моделі. Так що, цілком можливо, ми ще побачить дівчину в інших пляжних костюмах.

До речі про ідеальну формв Роузі: вона не раз зізнавалася, що дотримується правильного харчування, але без перегинів. Так, іноді вона може дозволити заборонені продукти зразок картоплі фрі. Але судячи по фото, зроблених папараці, в Італії вона вибирає натуральні продукти. На знімках вона п'є соки і лимонад.