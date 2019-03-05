Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером

Колаж РБК-Україна

Свій перший мільярд дівчина заробила в 21 рік

Кайлі Дженнер потрапила в список Forbes і стала наймолодшим мільярдером в історії. Статок 21-річної моделі оцінюється в один мільярд доларів, при чому всі ці гроші вона заробила самостійно.

У 10 років Кайлі Дженнер засвітилася в реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". Після шоу вона прокинулася знаменитою. У підлітковому віці на неї посипалися пропозиції від модельних агентств. Але головний актив Кайлі – це компанія Kylie Cosmetics, яку вона заснувала в 2015 році. Першу колекцію компанії продали за 30 секунд.

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Свою косметичну продукцію дівчина рекламує на сторінках в соціальних мережах. Популярність її акаунтів зростає з кожним днем. Тільки в Instagram у моделі 128 мільйонів передплатників.

В компанії Kylie Cosmetics працює всього близько десяти осіб. А ось виробництвом косметики та її розповсюдженням займаються сторонні підрядники.

Фото: Кайлі Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер побила рекорд за віком мільярдерів. До неї наймолодшим був засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг. Він заробив свій перший мільярд доларів, коли йому виповнилося 23 роки.

Також відомо, що Кайлі Дженнер стала мамою в 2018 році. Батьком її дочки Стормі став відомий репер Тревіс Скотт, з яким модель зустрічається з весни 2017 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кайлі Дженнер зачарувала ніжною фотосесією.

А також розповідали про те, що Кайлі Дженнер з'явилася в спокусливому золотом сукню.