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Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії Шиффер

Lite » Мода 12.06.2019 - 19:29
Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії Шиффер
Клаудіа Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знаменита супермодель демонструє, як носити знакові речі сезону

Клаудіа Шиффер у свої 48 років виглядає не гірше більш молодих колег. Струнку фігуру і розкішний зовнішній вигляд вона обожнює підкреслювати стильними нарядами. Причому знаменита супермодель ніколи не обмежується простими речами, вона обожнює продумувати образи до найдрібніших деталей. Беремо приклад з вічно молодої легенди 90-х.

Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії ШифферКлаудіа Шиффер обожнює надихати фоловерів стильним вбранням (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Гуляли всю ніч

Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії ШифферСупермодель на відпочинку (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії Шиффер

Клаудіа часто міксує денім зі світшотами і светрами (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Кілька годин тому знаменита модель опублікувала пост, де показала стильний ідеальний для відпустки наряд. "Поза службою", – підписала вона його. А численні фолловери одразу ж припустили, що знаходиться знаменита красуня в Італії. Для прогулянки вона одягла розкльошені джинси, смугастий пуловер з короткими рукавами, а на ноги взула босоніжки на низькому ходу. Підвіска, сонцезахисні окуляри і об'ємна плетена сумка – і ідеальний відпускний лук готовий. У такому комфортному і стильному вбранні хочеться обійти півсвіту!

Дитя квітів

Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії ШифферВід хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії ШифферПлаття – кращий вибір влітку (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Довга сукня в стилі хіпі з квітковим принтом – складно придумати більш жіночне, а до того ж актуальне влітку вбрання. У ньому ти відчуваєш себе по-справжньому жіночної і прекрасною, а ще – вільної і легкою. Клаудіа вміло поєднує їх зі зручними босоніжками з палітурками і доповнює сумками на  ременях в такому ж стилі. Останній штрих – окуляри на пів-обличчя і вільно спадаюче по плечах волосся.

Стильні комбінації

Від хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії ШифферВід хіпі до ділової жінки: топ-3 стильних літніх образів від Клаудії Шиффер

Супермодель знає толк в складанні образів (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Комбінезон – це зручно, красиво і стильно. Він підійде як для морських прогулянок, так і для ділової зустрічі – при відповідних аксесуарах. До того ж його легко підібрати під будь-який тип фігури. Клаудіа часто експериментує з цією незамінною влітку річчю. Наприклад, синій з принтом знаменита красуня доповнила милими підвісками на морську тематику і ам в білій оправі. А зелений з широкими брюками – сумочкою "зміїного" забарвлення на довгій ручці і чорними ботильйоами на високих підборах. Обидва варіанти гідні того, щоб їх повторити.

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