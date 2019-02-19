Зоряний кутюр'є: знаменитості в культових нарядах від Карла Лагерфельда

Карл Лагерфельд і модель Кайя Гербер (фото: instagram.com/karllagerfeld)

Згадуємо найкращі виходи зірок у вбраннях від великого кутюр'є

Сьогодні світ сколихнула сумна новина: помер Карл Лагерфельд – культова особистість, яку знають навіть люди, далекі від моди. За чутками, у легендарного дизайнера вже давно були проблеми зі здоров'ям. І на шоу Chanel Couture весна-літо 2019 він навіть не вийшов на фінальний уклін.

Цікаво, що великий кутюр'є приховував точну дату народження. Але за офіційною версією, цього року йому виповнилося 85 років. Відомий своєю пристрастю до різних творчих напрямків, дизайнер почав свою кар'єру ще в 17-річному віці. І крім створення нарядів, захоплювався фотографією, ілюстраціями і масою інших речей. За свою кар'єру він встиг поміняти 6 модних будинків. Але найбільшу славу йому приніс пост креативного директора Chanel і Fendi, а також власна марка Karl Lagerfeld Paris.

Карл Лагерфельд (фото: instagram.com/karllagerfeld)

Великий новатор і експериментатор, Карл Лагерфельд не любив озиратися і не терпів повторень. Зберігаючи знакові коди очолюваних їм будинків, він умів створити щось абсолютно нове. А кожен свій показ перетворював на грандіозне шоу. Йому ми зобов'язані і масою радикальних модних рішень. Так, це він закохав весь світ в маленьке чорне плаття, навчив носити твідові костюми, поєднувати класику і спортивний стиль і не нехтувати головними уборами.

Ще одна пристрасть дизайнера – жінки, яких він тонко відчував і обожнював. Список його муз регулярно поповнювався: Ванесса Параді, Клаудіа Шиффер, Каролін де Мегре, Кіра Найтлі, Кара Делевінь і Лілі Роуз Депп... Кожну з них він обожнював і вмів підкреслити їх самобутність з допомогою нарядів. Згадуємо найбільш знакові з них.

Лагерфельд і Наталія Водянова

Лагерфельд і Клаудія Шиффер

Нагадаємо, раніше ми давали 15 неймовірних фактів про Карла Лагерфельда.

Також зазначимо, що ще одна улюблениця Лагерфельда - Кара Делевінь - стала зіркою нової кампанії Balmain.