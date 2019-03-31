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Ось це фігура: 48-річна Клаудія Шиффер з'явилася на обкладинці китайського Vogue

Lite » Мода 31.03.2019 - 10:56
Ось це фігура: 48-річна Клаудія Шиффер з'явилася на обкладинці китайського Vogue
Фото: Клаудіа Шиффер (instagram.com/claudiaschiffer)

Супермодель 90-х знялася для номера, присвяченого пам'яті великого модельєра Карла Лагерфельда

Знаменита супермодель 90-х Клаудіа Шиффер дуже рідко знімається для глянцевих журналів, проте вона зробила виняток для китайського Vogue. 48-річна зірка прикрасила обкладинку номера, який видання присвятило пам'яті великого модельєра Карла Лагерфельда, який помер місяць тому.

Зазначимо, що Клаудіа з'явилася відразу на двох обкладинках. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото німецька модель позує сидячи в чорній сукні Chanel з корсетом, прикрашеній золотистими квітами. Її розпущене волосся прикрасили чорною шпилькою.

Ось це фігура: 48-річна Клаудія Шиффер з'явилася на обкладинці китайського Vogue

Фото: Клаудіа Шиффер (instagram.com/claudiaschiffer)

На другий обкладинці позували відразу три музи Лагерфельда - разом з Шиффер знялися моделі Олександра Пивоварова і Грейс Елізабет. Усі красуні позували в нарядах, створених Кайзером моди для дому Chanel.

Ось це фігура: 48-річна Клаудія Шиффер з'явилася на обкладинці китайського Vogue

Фото: (instagram.com/claudiaschiffer)

Вона не раз говорила в інтерв'ю, що Карл Лагерфельд став її хрещеним батьком у світі моди, а дебют на весняному показі Chanel Couture в 1989 році перевернув всю її кар'єру.

Зазначимо, що Клаудіа просто приголомшливо виглядає і може похвалитися витонченою фігурою. При цьому 48-річна модель разом з чоловіком Метью Воном виховує трьох дітей — 16-річного Каспара, 14-річного Клементина і восьмирічну Козиму Вайолет Он Драммонд.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл і Клаудія Шиффер зворушливо попрощалися з Карлом Лагерфельдом.

Ми також повідомляли, що 5 березня дім Chanel представив публіці останню колекцію Карла Лагерфельда, створену легендарним кутюр'є для модного дому Chanel. Нагадаємо, що Лагерфельд помер на 86-му році життя 19 лютого.

Також відзначимо, що Ірина Шейк в несподівано суворому образі знялася для рекламної кампанії Burberry.

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