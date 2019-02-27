Гарячі сестрички: Кім і Кортні Кардашян показали екстремальні декольте у сукнях Versace

Кім і Кортні Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сестрам не звикати бути в центрі уваги з допомогою "голих" нарядів

Кім Кардашьян — ще та любителька до останнього інтригувати шанувальників. Лише "королева інстаграма" може дозволити собі не публікувати фото в день відвідання важливих заходів. Кім сама вирішує, коли і в який саме час запостити нове фото. Адже найвідоміша з сестер Кардашян знає — про неї і так напишуть всі світові ЗМІ, не чекаючи оновлення її соцмережах.

Так, Кардашян, яка раніше вже шокувала надмірно відвертим вбранням, нарешті опублікувала нові фото з відвідування гала-вечері amfAR, яка традиційно стартує в рамках початку будь-якого тижня моди. В даному випадку – в Нью-Йорку. І хоча ця подія відбулася ще 6 лютого (!), Кім тільки зараз показала фанатам розкішний наряд, вибраний для урочистого вечора.

Кім і Кортні Кардашян (фото: instagram.com/splashnews)

На вечірку amfAR Кім прийшла в компанії зі своєю старшою сестрою – Кортні Кардашян. Зазначимо, що у знаменитостей різниця у віці – всього рік (Кім 38 років, Кортні – 39).

Дівчата прийшли на вечірку в одночасно розкішних і супер відвертих чорних сукнях від будинку моди Versace.

Відверта Кім Кардашьян (фото: Erik Pendzich/Shutterstock)

Приталені сукні з розрізами до стегна приковували погляди гостей і журналістів відвертими декольте. Звичайно ж, особливо в цьому плані відзначилася саме Кім Кардашян. Знаменитість обрала оригінальний виріз до середини живота з "чашками", які ледь прикривали груди. Свій образ Кім доповнила прозорими босоніжками на високому каблуці, а також класичним макіяж з акцентом на очі. Довге волосся, як зазвичай, розпущене.

Кортні була менш сміливою. Хоча і її незвичайне декольте заслуговує на увагу. Дівчина зібрала волосся в тугий хвіст на маківці.

фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, раніше три сестри сім'ї Кардашян (Кендалл Дженнер, Кортні Кардашян, Хлої Кардашян) знялися у відвертій фотосесії. Примітно, що Кортні позувала в прозорій сукні від українського дизайнера!

Також нагадаємо, що модна дочка Кім Кардашян вперше знялася для обкладинки глянцю.