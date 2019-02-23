Крихітка на мільйон: модна дочка Кім Кардашьян вперше знялася для обкладинки глянцю

Фото: дока Кім Кардашьян Норт (instagram.com/kimkardashian)

5-річна дівчинка влаштувала розкішну фотосесію в різних образах

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян, що майстерно вміє привертати до себе увагу шанувальників і журналістів з усього світу завдяки эксперементам зі стилем і зовнішністю, похвалилася першими досягненнями 5-річної доньки Норт на модному поприщі. Так, дівчинка знялася для журналу про моду і красу WWD, а її мама опублікувала знімки в Instagram.

Кім розповіла, що дитині дуже сподобався знімальний процес, до того ж вона отримала від нього задоволення.

"Моя сама стильна і красива дівчинка Норт знялася для своєї першої обкладинки для WWD! Вона любить моду і красу, і їй так подобається це робити!" - написала горда мама і світська левиця.

Фото: дока Кім Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

В Instagram видання також з'явилися кадри з Норт. Журналісти відзначили, що дівчинка є яскравою представницею нового покоління, яке незабаром переверне уявлення світу про моду і красу.

Фото: дока Кім Кардашьян Норт (instagram.com/kimkardashian)

"Норт, незалежно від того, знає вона про це чи ні, знаходиться на передовій покоління, тісно пов'язаного з модою, красою та індивідуальним стилем. Воно носить назву Альфа, що означає новий початок, ця вікова група не схожа ні на одну з тих, які коли-небудь бачив світ", - йдеться в пості.

Шанувальникам Кім таже дуже сподобалася стильна фотосессія 5-річної модниці, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

Фото: дока Кім Кардашьян Норт (instagram.com/kimkardashian)

"Вона така мила", "Дуже гарненька. Норт – королева краси!", "Хороша робота, Норт. Дуже красиво", "Розкішна лялечка", "Вона так подорослішала, просто красуня", - відзначали фолловери Кардаш'ян.

Раніше стало відомо про маленького нареченого Норт, який задаровує її подарунками і робить знаки уваги.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян похвалилася фото своїх старших дочок – Норт і Чікаго.