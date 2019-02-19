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Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2019 - 13:03
Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням
Кім Кардаш'ян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вінтажну сукню назвали занадто відвертою навіть для Кім

Кім Кардаш'ян, яка раніше зворушила мережу фото старших дочок, ніколи не відрізнялася скромністю. Зірка тей діло шокує громадськість відвертими вбраннями й зухвалими витівками. Але кожен раз їй вдається здивувати і розбурхати мільйонну армію фоловерів ще більше.

В цей раз бурю емоцій викликав її вихід на церемонію нагородження видатних діячів б'юті-індустрії Hollywood Beauty Awards. На захід вона прийшла підтримати свого стиліста по волоссю Кріса Епплтона, який, до речі, отримав одну з нагород.

Кім Кардаш'ян

Скріншот: instagram.com/nlvogue

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Відверта Кім Кардаш'ян в чорній сукні (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Для виходу в світ Кім вибрала чорну вінтажну сукню Thierry Mugler 1998 року з високим розрізом, що відкриває ноги, і вузькими чорними смужками, які ледве прикривали груди. Фото з Кардаш'ян Кріс виклав у себе на сторінці.

Звичайно, в мережі відразу ж піднялася хвиля обговорень і неприємних коментарів. "Це занадто навіть для Кім", "Все, що вона може показати", "Слуги диявола", "Це плаття явно не для неї"... "У Кім Кардаш'ян красиві груди, і вона любить хвалитися нею! В цьому немає нічого поганого. Єдина претензія: занадто багато тканини прикриває груди". Втім, були і ті, хто залишився в захваті від обраного Кім наряду.

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбраннямГола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Відверта Кім Кардаш'ян (скріншоти: instagram.com/kimkadakrshian)

Сама Кім, схоже, зараз більше захоплена справами сімейними, ніж перепалками в мережі. Вона не стала ділитися фото з Hollywood Beauty Awards на своїй офіційній сторінці. Так, останнім часом вона часто радує шанувальників знімками з дітьми і чоловіком, Нагадаємо, що в родині Кім та її чоловіка Каньє Уеста у травні очікується поповнення – 4-ту для пари дитину виношує сурогатна мати.

Як би там не було, 37-річній зірці світської хроніки і королеви Instagram вдалося знову привернути увагу до своєї персони, а також змусити згадати інші свої епатажні виходи. Милуємося!

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Гола королева: Кім Кардаш'ян шокувала надмірно відвертим вбранням

Кім Кардаш'ян в екстремально відвертих вбраннях (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 5-річної доньки Кім Кардаш'ян з'явився наречений.

Також до цього смілива й одверта Кім не побоялася показати недоліки.

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