Гарячі матусі: Кайлі Дженнер з подругою засипали мережу відвертими кадрами

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна зірка відзначила день народження подруги

Кайлі Дженнер, як і всі члени знаменитої династії, обожнює гучні заходи. Так, нещодавно на честь запуску нової лінії косметики вона влаштувала "лялькову" вечірку. На цю подію всі дівчата Кардашьян-Дженнер приміряли яскраве вбрання переважно в рожевих тонах. І ось – новий рожевий "бум". У минулі вихідні 21-річна мільйонерка вирушила на день народження своєї близької подруги, відомої в мережі персони Анастасії Караниколау. Судячи з фото, вечірка біля басейну вийшла запальною і яскравою. Крім іменинниці, тут була ще одна дівчина – Ірис Палмер. Всі вони були одягнені в яскраво-рожеві купальники і поділилися з фоловерами величезною кількістю спекотних кадрів.

Дівчата веселяться в басейні (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі приміряла роздільний купальник: короткий топ і бікіні, а її подруги – ще більш відверті варіанти. Крім гарячих кадрів у відвертих позах біля басейну і у воді, вони позували і з дітьми.

Я люблю тебе

Мені потрібно знати, звідки костюм Кайлі!

Які гарячі!

Малі, ви супер

Прекрасні в рожевому

Рожевий виглядає так добре на вас!

Кайлі дійсно королева!

Ох, припиніть це...

Багато послідовувачів, втім, залишилися незадоволені. Їх обурили як максимально відверті фото, де ще й фігурують діти, так і ненатуральність дівчат.

Тепер я не можу навіть захоплюватися жінками з хорошим задом, тому що я не знаю, яка з них справжня. Це реально?

Ви можете дати мені телефон вашого хірурга?

На цій картинці стільки силікону

Переробляйте пластик, щоб вони могли покласти його в свої тіла!

У вас увсіх один лікар?

Який чудовий приклад – напиватися навколо ваших дітей

"Гарячі" фото вже облетіли мережу (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, ще одна дівчина зі знаменитого сімейства, яка обожнює рожевий – Кендалл. Нещодавно вона буквально підірвала мережу повітряним сукнею від шведського бренду H&M і італійського модельєра Джамбаттіста Валлі.