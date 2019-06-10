Горячие мамочки: Кайли Дженнер с подругой засыпали сеть откровенными кадрами

Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-летняя звезда отметила день рождения подруги

Кайли Дженнер, как и все члены знаменитой династии, обожает громкие мероприятия. Так, недавно в честь запуска новой линии косметики она устроила "кукольную" вечеринку. На это событие все девушки Кардашьян-Дженнер примерили яркие наряды преимущественно в розовых тонах. И вот – новый розовый "бум". В минувшие выходные 21-летняя миллионерша отправилась на день рождения своей близкой подруги, известной в сети персоны Анастасии Караниколау. Судя по фото, вечеринка у бассейна получилась зажигательной и яркой. Помимо именинницы, здесь присутствовала еще одна девушка – Ирис Палмер. Все они были одеты в ярко-розовые купальники и поделились с подписчиками огромным количеством жарких кадров.

Девушки веселятся в бассейне (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли примерила раздельный купальник: короткий топ и бикини, а ее подруги – еще более откровенные варианты. Помимо горячих кадров в откровенных позах возле бассейна и в воде, они позировали и с детьми.

Я люблю тебя

Мне нужно знать, откуда костюм Кайли!

Какие вы горячие!

Малышки, вы супер

Прекрасны в розовом

Розовый выглядит так хорошо на вас!

Кайли действительно королева!

Ох, прекратите это…

Многие подписчики, впрочем, остались недовольны. Их возмутили как максимально откровенные фото, где еще и фигурируют дети, так и ненатуральность девушек.

Теперь я не могу даже восхищаться женщинами с хорошим задом, потому что я не знаю, какая из них настоящая. Это реально?

Можете ли вы дать мне телефон вашего хирурга?

На этой картинке столько силикона

Перерабатывайте пластик, чтобы они могли положить его в свои тела!

У вас у всех один врач?

Какой замечательный пример – напиваться вокруг ваших детей

"Горячие" фото уже облетели сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, еще одна девушка из знаменитого семейства, которая обожает розовый – Кендалл. Недавно она буквально взорвала сеть воздушным платьем от шведского бренда H&M и итальянского модельера Джамбаттиста Валли.