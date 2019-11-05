Гола і в фаті: Анджеліна Джолі знялася оголеною для відомого глянцю

Анджеліна Джолі (фото: harpersbazaar.com)

Зірка блищить на британському Harpers Bazaar

Анджеліна Джолі – одна з найбільш обговорюваних персон у світі, яка так чи інакше завжди на слуху. В цьому році актриса також дала масу приводів говорити про себе. Це і продовження кіноказки «Малефисента: Володарка темряви», з прем'єрою якої об'їздила півсвіту й виховання старших дітей, і особисте життя... Всі ці теми підняв американський Harpers Bazaar, обкладинку якого прикрасила актриса.

Актриса прикрасила нову обкладинку (фото: instagram.com/harpersbazaarus)

«У школі я не була дуже популярною, я була панком. Я любила шкіру, ПВХ і рибальські мережі. Це були мої три улюблених тканини в мої 20 років. Пам'ятаю, коли я вперше одягла штани з ПВХ. Я чекала прослуховування, сиділа на сонці в Лос-Анджелесі. До того часу, коли настала моя черга, штани просто склеїлися... Я не отримала роль. Але я любила ці штани», – згадує актриса.

Актриса приміряла спокусливі образи (instagram.com/harpersbazaarus)

В інтерв'ю знаменита красуня зробила наголос на важливості прийняття себе і розповіла про те, як їй вдалося знайти своє «я». «Моє тіло пережило багато за останнє десятиліття, особливо за останні чотири роки, і у мене є як видимі, так і невидимі шрами. З невидимими важче боротися. Життя робить багато поворотів... Але як би там не було, я відчуваю, як кров повертається в моє тіло».

Анджеліна позує оголеною (фото: harpersbazaar.com)

Оскільки журнал за грудень-січень захоплює новорічні свята, то редактора не змогли утриматися від побажання актриси всім читачам. Тут вона також залишилася вірна собі, пеерключив увагу на філософську сторону життя.

«Моя мрія для кожного в 2020-му році – пам'ятати, хто вони, і бути, ким вони є, незалежно від того, що може порушити їх здатність бути вільними. Якщо ви відчуваєте, що не живете своїм повноцінно життям, спробуйте визначити, що це таке або хто це, що заважає вам дихати. Визначте і воюйте проти того, що вас гнітить. Це має багато форм, і це буде різна боротьба для всіх», – сказала зірка.

Джолі приміряла масу образів (фото: harpersbazaar.com)

Для зйомки Анджеліні поободрали масу стильних і досить відвертих образів. Колготки з сіточкою, яскраво-червоне боді, пишні спідниці, на одному фото вона і зовсім з'явилася голою, прикрившись лише фатою. Також актриса приміряла різнокольорові перуки. Макіяж одному з найбільш провокаційних секс-символів зробили з графічними стрілками і чуттєвими губами.