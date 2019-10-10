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Ще красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядом

Lite » Мода 10.10.2019 - 18:33
Ще красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядом
Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Актриса блищить на прем'єрі фільму в Лондоні

Анджеліна Джолі продовжує підкорювати світ не лише своєю новою картиною, але і казковим вбранням. На цей раз вона вирушила в Лондон, де продемонструвала черговий з них. Для нового виходу 44-річна актриса, яка вже показала масу сексуальних і дещо похмурих образів, вирішила обрати наряд максимально світлий і казковий.

Ще красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядомЩе красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядомАджеліни з дітьми на прем'єрі (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Вона вийшла на червону доріжку в димчастому платті з пишною спідницею, легкою накидкою і довгим шлейфом від Ralph & Russo, розшитому сріблястими камінням та блискітками. Максимально жіночне, прикрашене на грудях золотистими стрічками, воно зробило образ актриси легким і сяючим. Доповнили його масивні сережки-підвіски з камінням, лаконічна укладка з плетінням і яскравий макіяж з акцентом на червоні губи.

Ще красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядомЩе красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядом

Анджеліна Джолі і Ель Фаннінг (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Компанію на червоній доріжці їй знову склали діти: в цей раз фільм відвідали 13-річна Шайло, 14-річна Захара, а також 11-річні Вів'єн і Нокс. І знову яскравіше всіх образ обрала прийомна дочка Анджеліни – Захара. Вона одягла чорнеу в дрібний білий горошок пишну сукню з безліччю оборок і широким поясом на талії. Інші діти одяглися досить просто – в чорно-білій гамі.

Ще красивіше: Анджеліна Джолі підкорила Лондон розкішним сріблястим нарядом

Анджеліна виглядає, немов казкова принцеса (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Ще одна зірка фільму – Ель Фаннінг – прийшла в не менш розкішному вигляді. Вона вибрала блідо-зеленого відтінку плаття з корсетом, зверху прикрашене напівпрозорою сіткою-накидкою з камінням. Доповнили наряд великі сережки. Волосся вона заплела в лаконічну укладку, а макіяж зробила в ніжних тонах. А ось Мішель Пфайффер в цей раз на червоній доріжці не з'явилася. Анджеліна і Ель, які теж здружилися за час зйомок, позували фотографам разом, веселилися і роздавали автографи.

Нагадаємо, днями Джолі з'явилася в Римі у чорному розкішній вбранні від Atelier Versace. А перед цим вона блищала у всіх сенсах на прем'єрі в Токіо. До речі, для японської столиці вона також обрала вбрання від Ralph & Russo.

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