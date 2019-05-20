Очей не відвести: стильна Моніка Беллуччі захоплює бездоганною фігурою

Моніка Беллуччі, що давно заслужила звання однієї з найкрасивіших жінок в світі, завжди вміла подати себе. Причому вона виглядає приголомшливо як в розкішних сукнях, так і в строгих брючних костюмах. Підтвердження тому – останній вихід знаменитості на червоній доріжці Канн. 54-красуня з'явилася на заході в образі total black. Костюм від французького бренду Alexandre Vauthier, що складається з вузьких штанів зі стрілками і блузи з глибоким вирізом, широкими рукавами-ліхтариками і стрічкою на поясі, вона доповнила туфлями на високих шпильках від Christian Louboutin. Завершальний штрих – легкий макіяж в натуральних тонах і укладання-хвиля. "Останній день в Каннах", – підписала вона знімок, яким поділилася зі своїми фоловерами в Instagram.

Моніка Беллуччі блищить в Каннах (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Треба відзначити, що виглядає Моніка бездоганно: такий наряд підкреслив струнку фігуру знаменитості та її сяючий зовнішній вигляд. І швидше за все, справа не тільки в чорному кольорі, який, як відомо, зорово прибирає зайві кілограми. Мабуть, так на Моніку діють стосунки з молодим бойфрендом. Нагадаємо, Канни вона прибула з Ніколасом Лефевром. Закохані не приховували почуттів і виглядали щасливими і задоволеними. Від очей шанувальників також не зникла ідеальна форма і молодість Беллуччі.

"Це неймовірно... Є так багато артистів і зірок, одягнутих у вишукані дизайнерські сукні, як ляльки. І Моніка в чорному, а ти не можеш відвести очей"

"Прекрасна як завжди"

"Занадто красива. Для мене це найкрасивіша жінка з усіх. Вона втілює в собі красу, елегантність, а також простоту... Браво, Моніка"

"Нічого собі! Вічна красуня! Зроблено в Італії"

"Ох, це неймовірний стиль"

"О, Боже, вона така красива!"

"Шикарна"

"Гаряча дівчина! Ти виглядаєш фантастично"

"Королева!"

54-річна актриса представила в Каннах кілька яскравих образів фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

До речі, не менше ажіотажу в Каннах викликала і пара екс-чоловіка Моніки Венсана Касселя і його молодої дружини Тіни Кунаки. Вони з'явились на Лазурному березі разом з новонародженою дочкою. Незважаючи на те що Венсан і Тіна так і не вийшли на червону доріжку, їх все ж застали за спільним виходом – щасливе подружжя гуляло по місту і насолоджувалося товариством одне одного і маленької Амазони.