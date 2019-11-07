Очей не відвести! Кейт Міддлтон демонструє струнку фігуру в елегантній сукні трендового відтінку

Кейт Міддлтон і принц Вільям сьогодні, 7 листопада, вчинили новий вихід у світ. Герцоги Кембриджські вирушили до церкви St Martin-in-the-Fields на відкриття нової благодійної організації, National Trust Emergencies. Фонд розроблявся з метою дати можливість всім бажаючим зробити пожертви, які будуть пущені на потреби постраждалих від надзвичайних ситуацій в Англії.

Цікаво, що спочатку на заході повинен був бути присутнім тільки принц Вільям. Але за кілька днів до події Кейт вирішила приєднатися до чоловіка, про що повідомила прес-служба Кенсінгтонського палацу.

Кейт Міддлтон в стильному вбранні (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт для нового виходу в світ вибрала сукню свого улюбленого фасону від Emilia Wickstead: приталене жіночне міді, з поясом на талії, вільною спідницею і довгими рукавами, підкреслило струнку фігуру 37-річної ікони стилю. Відтінок вона також підібрала свій улюблений – темно-синій давно є фаворитом Кейт. У цьому ж сезоні він користується особливим попитом у дизайнерів всього світу.

Кейт на зустрічі в Лондоні (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Плаття доповнили чорні лаковані туфлі-човники Gianvito Rossi, а також невеликий клатч прямокутної форми від Aspinal. В якості прикрас вона вибрала круглі сережки з дорогоцінним камінням, а також брошку у вигляді квітки. Макіяж герцогиня зробила легкий, з підведеними очима і ніжним рум'янцем. А волосся уклала в об'ємну укладку. Принц одягнув темно-синій костюм, який доповнили блакитна краватка, біла сорочка і червона квітка. Виглядало подружжя неймовірно стильно і гармонійно!

Вони зустрілися з представниками організації, обговорювали подальші плани і фотографувалися. Офіційна частина також включала в себе спілкування з людьми, які постраждали від теракту на Вестмінстерському мосту, який відбувся в 2017-му році, а також пожежі в будівлі Grenfell Tower (червень 2017-го року).