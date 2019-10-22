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Вдалий вибір! Кейт Міддлтон здивувала стилем в сукні з "кораловим" принтом

Lite » Мода 22.10.2019 - 14:27
Вдалий вибір! Кейт Міддлтон здивувала стилем в сукні з "кораловим" принтом
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджська зустріла у палаці гостей

Популярна британська радіостанція BBC Radio 1 вже давно заснувала власну музичну премію Teen Awards. У цьому році учасники будуть боротися в 14-ти категоріях. Голосування вже відкрито і триватиме до 1-го листопада. Переможців оголосять 24 листопада, в день церемонії нагородження. Серед претендентів на перемогу фігурують такі артисти, як Ед Ширан, Аріана Гранде, Біллі Айлиш, Шон Мендез з Камілою Кабельйо, Тейлор Свіфт та інші.

Вдалий вибір! Кейт Міддлтон здивувала стилем в сукні з &quot;кораловим&quot; принтомКейт Міддлтон і принц Вільям на зустрічі (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Крім музичних, є на Radio 1 спеціальна категорія – Teen Heroes 2019. За перемогу змагаються діти, які страждають від різних захворювань, але при цьому продовжують вести активну діяльність на благо ближніх. В цьому році вже визначилися три людини, які отримали звання "Підліток-герой" Radio 1: Хейзел, Рейчел і Скарлетт. Всі вони разом ще з 10-ма фіналістами конкурсу вирушили в Кенсінгтонський палац, щоб зустрітися з герцогом і герцогинею Кембриджськими. До героїв-підліткам приєдналися також кубино-американська співачка Каміла Кабельйо і ді-джеї BBC Radio – Клара Амфори і Грег Джеймс.

Вдалий вибір! Кейт Міддлтон здивувала стилем в сукні з &quot;кораловим&quot; принтомГерцоги часто влаштовують зустрічі з дітьми (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт Міддлтон і принц Вільям зустріли гостей у піднесеному настрої. Її Високість висловила дітям своє захоплення і похвалила за відданість справі допомоги іншим. Виглядала визнана ікона стилю як завжди – просто і елегантно. Вона вибрала незвичайний образ, який ідеально підходив до її типу зовнішності.

Вдалий вибір! Кейт Міддлтон здивувала стилем в сукні з &quot;кораловим&quot; принтомКейт в новому образі стильно (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Чорне плаття міді самого обожнюваного Кейт крою: з довгими рукавами, об'ємними плечима, V-подібним вирізом і вільною спідницею. Родзинку вбранню надав незвичайний помаранчевий візерунок, що нагадує кораловий риф. Відтінок сукні ідеально гармоніював з макіяжем і кольором волосся герцогині, а тому образ вийшов гармонійним і яскравим. Доповнили його чорні туфлі на шпильці, годинник і лаконічні сережки. Принц склав своїй дружині ідеальну стильну партію, вибравши класику. Він був у темних брюках, сірому піджаці, білій сорочці і синій краватці з принтом.

Ваша світлість: Кейт Міддлтон блищить в ефектному білосніжному вбранні демократичної марки Кейт Міддлтон звільнила помічницю після 7 років роботи: що сталося
Новини України Кейт Міддлтон
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