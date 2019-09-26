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Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезону

Lite » Мода 26.09.2019 - 20:28
Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезону
Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

І показують, як і з чим їх носити

Белла Хадід, Барбара Палвін, Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Наомі Кембелл – список любительок брючних костюмів можна продовжувати до нбезкінченості. Їх можна зрозуміти: складно знайти щось більш підходяще, коли потрібно виглядати елегантно і стильно в холодну пору. У цьому сезоні моделі брючних костюмів злегка відрізняються від попередніх. Розбираємося на прикладі знаменитостей, які з них найбільш актуальні і з чим вони краще всього виглядатимуть.

Белла Хадід

Знаменита американська модель палестинського походження, мабуть, готова приміряти всі трендові речі і викладати їх на суд шанувальників у свій мікроблог. На Тиждень моди в Парижі Белла прибула в стильному костюмі світло-сірого відтінку: розкльошені брюки з високою посадкою і укорочений жакет вона доповнила білим кроп-топом, чорними кедами і невеликою сумочкою. Відмінний варіант для власниць ідеального преса.

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла в Парижі з подругою (фото: instagram.com/bellahadid)

Барбара Палвін

Діючий "ангел" Victoria's Secret і популярна угорська модель Барбара Палвін нещодавно також продемонструвала щось схоже. На показ весняно-літньої колекції Boss, який відбувся в Мілані, вона прийшла у молочного відтінку костюмі. Брюки кльош зі стрілками і піджак-оверсайз, немов з чоловічої колекції, вона одягла з білою футболкою і білими кросівками. Останній штрих – волосся зібране у хвіст, і яскравий макіяж. Стильний образ готовий!

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБарбара Палвін з коханим (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Роузі-Хантінгтон Уайтлі

Ідею носити моделі з "чоловічого плеча" піднесла нам і Роузі Хантінгтон-Уайтлі. На показ Versace 32-річна модель прийшла в стильному брючному костюмі з чоловічої колекції цього бренду. І виглядала просто приголомшливо! Вузькі брюки зі стрілками і невеликими розрізами, піджак зі спущеною лінією плеча і витончені туфлі – ідеальний образ на вечір. Не обов'язково виходити в світ у бюстгальтері, як це зробила модель. Хоча якщо івент дозволяє, то чому б і ні?

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуРоузі Хантінгтон-Уайтлі на показі Versace (фото: instagram.com/rosiehw)

Пропонуємо ще декілька прикладів вдалих рішень з брючним костюмом.

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуБелла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуВінні Харлоу в костюмі з чоловічої колекції (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/Prada)

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуНаомі Кемпбелл в класиці від YSL (фото: instagram.com/naomi)

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуГрейс Елізабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуОлена Зеленська в Six (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуМоніка Беллуччі в Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Белла Хадід, Барбара Палвін, Олена Зеленська, Моніка Беллуччі і інші: топ-9 зірок в наймодніших брючних костюмах сезонуНаталя Водянова в Dior (фото: instagram.com/natasupernova)

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