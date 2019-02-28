Friends-look: весняний тренд для нерозлучних подружок

Дружба костюмами, завдяки датським модницям, стає все популярнішою

Представьте, что вы на вечеринке видите подругу в одинаковом с вами наряде? Обрадуетесь? Правильный ответ: "конечно, да!", ведь этой весной знаменитые family-look звездные стритсайлеры предложили заменить на friends-look.



Однако, начнем по порядку. Не так давно в столицу Датского Королевства на недели моды весна-лето 2019 года съехались звёзды стритстайла со всего мира, редакторы глянцевых журналов, fashion-блогеры, да и просто модные девушки. Тогда уличные фотографы подметили одну интересную деталь, что парные образы красавиц как будто цитируют друг друга (такая себе дружба костюмами). В результате получаются эффектные фото, которые становятся популярными в соцсетях и получают активный отклик у подписчиков.

Фото: (instagram.com)

Эту тенденцию подхватили и другие девушки, предлагая не банальное копирование образов (ведь одно и то же платье может по разному сидеть на подругах, выгодно подчеркнув достоинства одной, и выставить на показ недостатки фигуры другой), а вариации из похожих деталей одежды или цветовых решений, которые объединят луки двух (или целой компании) подруг в один гармоничный ансамбль.

Фото: (instagram.com)

В итоге, тенденция, которая продиктована не именитыми дизайнерами и модными домами, а самими потребителями fashion-индустрии, с каждым днем становиться популярнее и завоевывает все больше поклонниц.

Стоит помнить, что создавая собственный friends-look, обязательно следует присмотреться к основным трендам весны 2019 года.



Фото: Используйте монохромные "луки" в белом, молочном или бежевом цветах. Образы в этих оттенках получатся "освежающими" и нежными, и обязательно привлекут внимание окружающих (instagram.com)

Фото: Для самых дерзких модниц, стоит попробовать монохром в розовом – цвете предстоящей весны, которого в этом году будет невероятно много (instagram.com)

Фото: Еще один тренд, который можно применить с подругой с похожих образах — это широкие брюки, брюки-бананы или прямого кроя. Можно выбрать одну модель и составить ансамбль, обыграв их каждая по-своему (instagram.com)

Фото: Объединить ваши образы можно и с помощью обуви, например, белого цвета, поддержав ее белыми деталями аксессуаров (instagram.com)

Фото: Еще один вариант — комбинезоны в ретро-стиле, например, в стиле 80-х (instagram.com)

Стоит отметить, что нечто подобное недавно продемонстрировали Ким и Кортни Кардашьян, надев похожие эффектные черные платья от Версаче, которые выгодно подчеркнули формы звездных красоток и выступили, как образ-дуэт. Хотя в данном конкретном случае, их образы все же уместнее назвать family-look-ом.

Еще одна пара знаменитых девушек, которые появились на публике в похожих нарядах, на этот раз не сговариваясь — певица Надя Дорофеева и модель Александра Кучеренко. Между прочим, знаменитости использовали еще один тренд весны 2019 — анималистичный принт.

Вдохновиться образами для freinds-look можно у "королевы монохрома" Виктории Бекхэм, звезда мастерски сочетает в одном образе вещи одного оттенка.