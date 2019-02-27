Сама елегантність: 44-річна Вікторія Бекхем захопила образом в червоних тонах

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Вікторія обожнює монохромні образи, один з останніх виходів не став винятком

Вікторію Бекхем не даремно називають визнаною іконою стилю. На початку 2000-х Вікторія пробувала себе в ролі моделі, брала участь у різних модних коллабораціях з відомими брендами і навіть запустила свою лінію джинсового одягу. Поки в 2008 році не почала більш серйозно займатися пошиттям одягу і нарешті запустила свій персональний бренд — VB.

Стиль і характеру бренду Вікторії Бекхем — підкреслена жіночність, витонченість ліній і елегантність. Цікаво, що Вікторія на важливих заходах завжди з'являється у вбраннях свого бренду.

Улюблені речі в гардеробі британського дизайнера — широкі брюки та сукні. А також монохромні поєднання. При цьому Вікторія віддає перевагу "вічній" класиці: білий, чорний, червоний. І майстерно поєднує в одному образі речі одного відтінку. Як це було під час одного з нещодавніх офіційних появ Вікторії.

Стильна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Так, Вікторія з радістю повідомила шанувальникам свого бренду, що тепер в мережі універмагів Selfridges також є куточок і її бренду VB, де можна розглянути нові колекції. Зазначимо, що Selfridges — це мережа універмагів Великобританії високого класу.

Для офіційного відкриття свого нового магазину Бекхем вибрала дуже стильний наряд: червоне плаття з довгими рукавами і під горло, а також червоні чоботи-панчохи з відкритим носком з нової колекції осінь-зима 2019/20.

Стильна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Свій червоний образ Вікторія доповнила модною зачіскою – подовжений боб з завивкою. В макіяжі зроблений акцент на червоні губи і рум'яна. Більш того, навіть педикюр дизайнера зроблений в червоних тонах.

Відзначимо, що нещодавно Вікторія Бекхем з успіхом представила свою нову колекцію Victoria Beckham осінь-зима 2019/2020. Дизайнера дуже зворушливо і ніжно подякувала своєму іменитому чоловікові (екс-футболіст Девід Бекхем), а також дітям за підтримку.

Також до цього Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінсах.